Eşi Ayşe Arman'a sürpriz yapan Ömer Dormen'in yaptığı kapak hareketi dikkat çekti

Gazeteci ve köşe yazarı Ayşe Arman, 9 Aralık'ta 50'nci yaşına girdi. Bir konferansta her şeyden habersiz konuşma yapan Arman, eşi Ömer Dormen'in düzenlediği büyük partiyle hayatının şokunu yaşadı.

EŞİNE KAPAK HAREKETİ YAPTI

Ömer Dormen, Yaklaşık bir ay önce eşine düzenlediği doğum günü partisine ait görüntüleri Instagram hesabından paylaştı. Dormen'in doğum günü sürprizinin başında Arman'a yaptığı kapak hareketi ise herkesi şaşkına çevirdi. Dormen, Instagram hesabından yayınladığı parti videolarına şu notu düştü: "Aradan bir ay geçmiş olabilir ama Ayşe'ye hazırladığımız doğum günü sürprizine onun gösterdiği şaşkınlık ifadesi hala gözümün önünde. İntikamım acı oldu gerçekten... Hadi gelin siz de görün ne kadar çok detayla uğraştığımızı! En başta sürprizi bu kadar anlamlı hale getiren ve dünyanın dört bir yanından gelen bütün işbirlikçi dostlarımıza teşekkür ederim."

Ömer Dormen

"AYŞE ŞOK ÜSTÜNE ŞOK OLDU"

"Yaver giden şansıma da teşekkür ediyorum. Plan işledi, işler yolunda gitti. Ayşe asla bir şey sezmedi... Gerçekten şok üstüne şok oldu! Sürprizlerden nefret eden aşkım karıma sürpriz yapmak da bana hediye oldu."

"50 YAŞINA AĞZIM AÇIK GİRDİM"

Hayatının en büyük sürprizini yaşadığı için şaşkınlık içinde olan Ayşe Arman ise doğum günü videosunu, "2019'un hatta, hayatımın en en büyük sürprizi, sevgilimin bir ay önce bana yaptığı gizli doğum günü partisiydi. 50 yaşına resmen ağzım açık girdim. Filmde de göreceksiniz. O deyim doğruymuş yani. Çok şaşırınca kapanmıyor ağız. Ömer, İgtv'de paylaşınca sürpriz partinin filmini, bana da araklama/ repostlama hakkı doğdu. İş birlikçilerin hepsine tek tek teşekkür ederim ama en çok sevgilime..." notuyla paylaştı.