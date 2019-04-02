Ayşe Avcı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP DENİZLİ SARAYKÖY belediye başkan adayı olan Ayşe Avcı isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. DENİZLİ SARAYKÖY ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Ayşe Avcı isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP DENİZLİ SARAYKÖY adayı Ayşe Avcı kimdir? BTP DENİZLİ SARAYKÖY adayı Ayşe Avcı yüzde kaç oy aldı?

Ayşe Avcı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP DENİZLİ SARAYKÖY belediye başkan adayı olarak gösterilen Ayşe Avcı SARAYKÖY ilçesinde % 0,16 oranında oy almıştır. SARAYKÖY ilçesinde % 0,16 oranında oy olan Ayşe Avcı adlı BTP adayı toplamda 33 adet oy sayısına ulaştı.

DENİZLİ SARAYKÖY ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.