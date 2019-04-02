Ayşe Ergişi Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP YOZGAT SARAYKENT belediye başkan adayı olan Ayşe Ergişi isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. YOZGAT SARAYKENT ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Ayşe Ergişi isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP YOZGAT SARAYKENT adayı Ayşe Ergişi kimdir? BTP YOZGAT SARAYKENT adayı Ayşe Ergişi yüzde kaç oy aldı?

Ayşe Ergişi Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP YOZGAT SARAYKENT belediye başkan adayı olarak gösterilen Ayşe Ergişi SARAYKENT ilçesinde % 0,85 oranında oy almıştır. SARAYKENT ilçesinde % 0,85 oranında oy olan Ayşe Ergişi adlı BTP adayı toplamda 26 adet oy sayısına ulaştı.

YOZGAT SARAYKENT ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.