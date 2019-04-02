Ayşe Güney Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız ESKİŞEHİR MAHMUDİYE belediye başkan adayı olan Ayşe Güney isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ESKİŞEHİR MAHMUDİYE ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Ayşe Güney isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız ESKİŞEHİR MAHMUDİYE adayı Ayşe Güney kimdir? Bağımsız ESKİŞEHİR MAHMUDİYE adayı Ayşe Güney yüzde kaç oy aldı?

Ayşe Güney Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız ESKİŞEHİR MAHMUDİYE belediye başkan adayı olarak gösterilen Ayşe Güney MAHMUDİYE ilçesinde % 3,04 oranında oy almıştır. MAHMUDİYE ilçesinde % 3,04 oranında oy olan Ayşe Güney adlı Bağımsız adayı toplamda 159 adet oy sayısına ulaştı.

ESKİŞEHİR MAHMUDİYE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.