Ayşe Hatun Önal: Çocuk yapma vaktim gelmiş

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde konser veren şarkıcı Ayşe Hatun Önal, sahnenin önünde gördüğü çocuklar için, "Bu nasıl bir güzellik. Sizi kaçırsam mı acaba? Benim çocuk yapma vaktim gelmiş" dedi.

Kaynak: DHA