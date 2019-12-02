Ayşe Hatun Önal "Utanç Duyarım!"

Özellikle yayınlanmasını istemediği bölümde ise Türkiye Güzeli olduğu dönemki bir anısını paylaştı. Fakat Cenk Alptekin sözünde durarak bu gizli sırrı yayın videosunda kullanmadı.

Ayşe Hatun Önal'ın program içerisinde söylediği bir kaç çarpıcı söylemi

·"Tutmuş bir işin benzerini yapmaktan utanç duyarım" diyerek piyasadaki bir çok sanatçıya benzemediğini ortaya koydu.

·"Aslan'a Akrep; Hürrem'in burcuyum ve alfa kadınıyım, taviz vermem, karşımdaki ters bir soru sormasın parçalarım, çünkü doğam da bu var. Her zaman baskın bir karakter olduğumu belli ederim" dedi.

·İlk düet projesinin hazırlık aşamasında olduğunu söyleyenAyşe Hatun Önal tek ipucunu

erkek bir sanatçı ile yapacağını söyleyerek verdi. Kim bu erkek ? Acaba Edis mi?Tarkan mı ?