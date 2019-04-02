Ayşe İlik Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KASTAMONU ŞENPAZAR belediye başkan adayı olan Ayşe İlik isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KASTAMONU ŞENPAZAR ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Ayşe İlik isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KASTAMONU ŞENPAZAR adayı Ayşe İlik kimdir? BTP KASTAMONU ŞENPAZAR adayı Ayşe İlik yüzde kaç oy aldı?

Ayşe İlik Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KASTAMONU ŞENPAZAR belediye başkan adayı olarak gösterilen Ayşe İlik ŞENPAZAR ilçesinde % 0,58 oranında oy almıştır. ŞENPAZAR ilçesinde % 0,58 oranında oy olan Ayşe İlik adlı BTP adayı toplamda 6 adet oy sayısına ulaştı.

KASTAMONU ŞENPAZAR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.