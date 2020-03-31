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Ayşe Karaman cinayeti davasında tutuklu sanık, ''doktora ihtiyaç var'' diyerek tahliyesini istedi

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın şüpheli ölümüne ilişkin davanın dördüncü celsesi görüldü. Koronavirüs salgını nedeniyle doktor ihtiyacı bulunduğunu belirten tutuklu sanık doktor Özgür Tarhan tahliyesini talep etti. Mahkeme talebi reddetti.

31.03.2020 09:30 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:57

Ankara'da anestezi teknikeri Ayşe Karaman, 29 Temmuz 2018 tarihinde erkek arkadaşı anestezi uzmanı doktor Özgür Tarhan'ın evinde ölü bulunmuştu. Şüpheli ölümle ilgili olarak Tarhan hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

CEZAEVİNDEN DURUŞMAYA BAĞLANDI

CovId-19 salgını nedeniyle tutuklu sanıklarla ilgili davanın dördüncü celsesi dün nöbetçi Ankara 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık doktor Tarhan, Koronavirüs önlemleri kapsamında duruşmaya getirilmedi. Tarhan, SEBGİS sistemi ile bulunduğu cezaevinden duruşmaya bağlandı.

Ayşe Karaman cinayeti davasında tutuklu sanık, ''doktora ihtiyaç var'' diyerek tahliyesini istedi

AVUKATLARI TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Sanık avukatları müvekkillerinin doktor olduğunu, Covid-19 salgını nedeniyle doktor ihtiyacı bulunduğunu, topluma faydalı olması için tahliye edilmesi gerektiğini savundu. Karaman Ailesi'nin avukatı Tolga Beyendi ise tahliye taleplerinin reddedilerek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Mahkeme, dosyada beklenilen adil tıp raporunun gelmediğini hatırlatarak tahliye talebini reddetti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Ayşe Karaman cinayeti davasında tutuklu sanık, ’’doktora ihtiyaç var’’ diyerek tahliyesini istedi
Etiketler: Ayşe Karaman, Koronavirüs, Karaman, 3. Sayfa, Güncel

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Anestezi teknikeri Ayşe Karaman cinayeti davasında tutuklu sanık, ''doktora ihtiyaç var'' diyerek tahliyesini istedi
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Haberler ›› 3. Sayfa ››Ayşe Karaman cinayeti davasında tutuklu sanık, ''doktora ihtiyaç var'' diyerek tahliyesini istedi - Haberler
Yorumlar (5)
BENCE:Bu mahlugu deney olarak kullanabiliriz. .
Cevap Yaz 0 2
GÜLTEN:Af yasası noldu hala neyi bekliyorlar biran önce af yürürlüye girsin suçsuzlar serbest kalsın
Cevap Yaz 9 0
01:beni güldürdün ha :)))))
0 0
BİLİRKİŞİ:Haklısın . Cezaevide ki kororona vakalarında kullanabiliriz seni.
Cevap Yaz 0 13
DAKTIR:Sana ihtiyaç yok sen orda kal hiç çıkma bizim adam gibi insan gibi doktor gibi doktorlara ihtiyacımız var, senin kendine faydan yok ki millete faydan olsun. Evde kal, yani kodeste.
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