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Ayşe Karaman'ın ölmeden önce sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler ortaya çıktı

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölmeden önce farklı tarihlerde çektiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler ortaya çıktı.

06.12.2019 16:46 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:02Ayşe Karaman'ın ölmeden önce sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler ortaya çıktı
Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölmeden önce farklı tarihlerde çektiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler ortaya çıktı.

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman (25), 29 Temmuz'da erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın (46) Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Olay yerinde çok sayıda şırınga ve ilaç bulunurken, şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Ramazan Hançer'in yürüttüğü soruşturma sonunda Tarhan hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame hazırlandı. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi ve ilk celse olarak 9 Aralık tarihi belirlendi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen sanık Özgür Tarhan, olayın bir cinayet olmadığını, bir intihar olduğunu öne sürerken, Ayşe Karaman'ın ailesi ise kızlarının intihar etmek için hiçbir nedeninin olmadığını, hayat dolu olduğunu ifade etti. Ayşe Karaman'ın ölmeden önce farklı tarihlerde çektiği ve sosyal paylaşım sitesi Instagram üzerinden paylaştığı bazı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Karaman'ın sık sık otomobilde çalan şarkılara eşlik ettiği ve bunları paylaştığı görülüyor. "Aman finaller kimin umurunda ki zaten" notuyla paylaşılan bir videoda da Karaman, arkadaşlarıyla çalan şarkıya eşlik ediyor. - ANKARA

Ayşe Karaman, Karaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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