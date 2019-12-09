Haberler » Güncel » Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin dava - Haber

Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin dava

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin davada erkek arkadaşı olduğu belirtilen tutuklu sanık doktor Özgür Tarhan ilk kez hakim karşısına çıktı.

09.12.2019 10:42 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:42Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin dava
Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin davada erkek arkadaşı olduğu belirtilen tutuklu sanık doktor Özgür Tarhan ilk kez hakim karşısına çıktı.
5'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya tutuklu yargılanan Tarhan, maktulün babası Adem ve annesi Feride Karaman, taraf avukatları ile çok sayıda izleyici katıldı.
Kimlik tespitinin yapıldığı ve iddianame özetinin okunduğu duruşmada sanık savunması alınacak ve şikayet talepleri dinlenecek.
Olayın geçmişi
Anestezi teknikeri Karaman, 29 Temmuz'da doktor olan Tarhan'ın evinde ölü bulunmuş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sonucu iddianame hazırlanmış ve Tarhan hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.
Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, maktul Karaman ile Tarhan'ın yaklaşık 3 yıl önce çalıştıkları özel hastanede tanıştıkları ve zaman zaman Tarhan'ın evinde birlikte kaldıkları anlatılmıştı.
Karaman'ın cesedinin bulunduğu yerde yapılan ilk incelemede herhangi bir darp ve cebir unsuruna rastlanılmadığı, maktulün hayatını kaybettiği yatağın yanındaki komidinin üzerinde üç şırınga ile çeşitli ilaçların bulunduğu ve sol eline damar yolu açıldığı belirtilmişti.

Ayşe Karaman, Karaman, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:21 Yürüyemez hale getiren ve geçmeyen ağrılarından algoloji tedavisiyle kurtuldu - Haber
11:20 Alerjiye karşı "Yatağı da süpürün" uyarısı - Haber
11:20 Üşüyen Suriyeli minik kıza polis şefkati - Haber
11:20 Aydınlı iki kız kardeş yılda 3 ton mantar yetiştirecek tesis kurdu - Haber
11:20 İstanbul'daki kaçakçılık operasyonunda 4 kişi yakalandı - Haber
10:55 Profesör Celal Şengör'den tepki çeken açıklama: En cahil Türkler, Müslüman Türklerdir - Haber
10:13 Yeni zelanda'da yanardağ faaliyete geçti - Haber
09:29 Ceren'in katilinin ailesine ilişkin çarpıcı bilgiler ortaya çıktı! Babası anneannesini; dayısı babasını öldürdü - Haber
09:06 İstanbul Valiliği, Kadıköy'deki kadın eylemi sonrası gözaltılarla ilgili açıklama yaptı - Haber
07:59 Mehmetçik, 50 kilo yükle operasyon yolunda - Haber
9.12.2019 11:30:10