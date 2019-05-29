Ayşe Kulin'in kitabında pedofili çağrışımı! Ayşe Kulin kimdir?

Zümrüt Apartmanı ile Mahrem kitaplarında yer alan çocuklara yönelik cinsel ifadeler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. Yaşananların ardından Ayşe Kulin'in Gece Sesleri kitabında da benzer satırların olduğu iddia edildi. Ayşe Kulin Gece Sesleri konusu ne?

AYŞE KULİN'İN KİTABINDA PEDOFİLİ İFADELER

Abdullah Şevki'nin Zümrüt Apartmanı kitabı ile gündeme gelen çocuklara yönelik cinsel çağrışımlı kitaplara bir yenisi daha eklendi. Sosyal medya'da Abdullah Şevki'ye çığ gibi büyüyen tepkinin ardından yasal işlem başlatıldı. Öte yandan akabinde Elif Şafak'ın ödüllü Mahrem kitabının bir bölümünde yer alan ifadelerin de pedofili çağrışımı yaptığı iddia edildi. Olayların ardından internet kullanıcıları dikkatini kitapların içeriklerine yoğunlaştırdı. Sonuç olarak Ayşe Kulin'in Gece Sesleri adlı kitabında da pedofiliyi çağrıştıran ifadeler bulunduğu öne sürüldü.

Söz konusu pedofili ifadeler

ABDULLAH ŞEVKİ GÖZALTIN ALINDI

Sosyal medya da büyüyen tepki karşısında harekete geçen bakanlık Zümrüt Apartmanı adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki'yi gözaltına aldı. Ancak yurt dışında yaşayan Elif Şafak'a bir yaptırım uygulanmadı.

GECE SESLERİ KONUSU NE?

Kitapların içeriğine dikkat çeken okurlar, Türkiye'nin en çok okunan yazarlarından Ayşe Kulin'in de Gece Sesleri kitabında pedofiliye yer verdiğini iddia etti. Bir ana-kızın öyküsüne yer verdiği kitapta, öncelikle bir konakta Ağa çocuğu olarak yaşayan Yusuf'un 13 yaşındaki Ziynet ile yaşadıkları konu edinilmiş. Hikayenin ilerleyen safhaları bir bebek üzerine taşınıyor ve net olarak pedofili ifadeleri bulunuyor.

AYŞE KULİN KİMDİR?

Başarılı yazar, 1941 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Arnavutköy Amerikan Kız Koleji Edebiyat bölümünü bitirdi. Çeşitli gazete ve dergilerde editör ve muhabir olarak çalıştı. Uzun yıllar televizyon, reklam ve sinema filmlerinde sahne yapımcısı, sanat yönetmeni ve senarist olarak görev yaptı.

EN İYİ SANAT YÖNETMENİ ÖDÜLÜ'NÜ KAZANDI

Öykülere yer verdiği ilk kitabı Güneşe Dön Yüzünü 1984 yılında yayınlanan Kulin, bu kitaptaki bir öyküyü Kırık Bebek adıyla senaryolaştırarak, 1986 yılında Kültür Bakanlığı Ödülü'nü kazandı. 1986'da sahne yapımcılığını ve sanat yönetmenliğini yaptığı Ayaşlı ve Kiracıları adlı dizideki çalışmasıyla Tiyatro Yazarları Derneği'nin En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü'nü kazandı.

KİTAPLARI EKRANA UYARLANDI

Ayşe Kulin'in, 1996 yılında Bir Tatlı Huzur adlı kitabı yayınlandı. Yine 96'da Foto Sabah Resimleri adlı öyküsü Haldun Taner Öykü Ödülü'nü, bir yıl sonra aynı adı taşıyan kitabı Sait Faik Hikaye Armağanı'nı kazandı. 1997'de yayınlanan Adı Aylin adlı romanı ile İstanbul İletişim Fakültesi tarafından yılın yazarı seçildi. 1998 yılında Geniş Zamanlar adlı öykü kitabı, 1999'da İstanbul İletişim Fakültesi tarafından yılın romanı seçilmiş olan Sevdalinka ve 2000'de roman olan Füreyya yayınlandı. 2001 yılında yayınlanan Köprü isimli romanı yayınlandı. 2002 yılında Nefes Nefese isimli romanı geldi. "Geniş Zamanlar" adlı öykü kitabı 2007 yılında TV ekranlarında dizi olarak yayınlanmaya başlandı. 2004 yılında yazdığı "Gece Sesleri" romanı, 2008 yılında aynı adla televizyona uyarlandı.