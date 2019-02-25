Ayşe Kulin Okurlarıyla Buluştu

Ayşe Kulin: "Eskişehir Türkiye'nin iftihar ettiği bir şehir"

Hamamyolu Açık Hava Kütüphanesinde gerçekleşen imza gününe, Eskişehir'liler büyük bir ilgi gösterdi.

Önemli yazar ve gazetecileri Eskişehirlilerle buluşturan Odunpazarı Belediyesi, bu kez ünlü gazeteci ve yazar Ayşe Kulin'i düzenlenen imza gününde Eskişehirli sevenleriyle bir araya getirdi. Hamamyolu'nda bulunan Sanat Köprüsü altındaki Açık Hava Kütüphanesi'nde okurlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan ve kitaplarını imzalayan Kulin, gösterilen ilgiye teşekkür ederek, Eskişehir'i çok beğendiğini ifade etti.

Eskişehir'de yaşadığınız için çok şanslısınız diyen Kulin: "Daha önce gezme fırsatını bulamamıştım, bugün Odunpazarı'nı gezdim ve çok beğendim. El işlerine hayran kaldım. Çeşitli cam eşyaları ve şal aldım, çibörek yedim. O kadar mutlu oldum ki anlatamam" dedi. Odunpazarı Belediyesi tarafından yapılan Uğur Mumcu Parkı'na da uğradığını belirten Kulin, orada da geçmişi yad ederek o acı günleri anımsadığını söyledi. Kulin: "Eskişehir'den mutlu bir şekilde ayrılıyorum. Eskişehir Türkiye'nin iftihar ettiği bir şehir gerçekten, sizleri Eskişehirli olduğunuz için tebrik ediyorum" dedi.

Ayşe Kulin'in çok değerli ve özel bir yazar olduğunu belirten Odunpazarı Belediye Başkanı

Kazım Kurt, kendisi ve eşi Türküz Kurt'un Kulin'in kitaplarını beğeniyle okuduğunu dile getirdi. Değerli ve özel isimleri Eskişehirlilerle bir araya getirmeye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Kurt, "Biliyorsunuz biz Türkiye'nin en çok kütüphane açan ilçe belediyesi olarak kitap ve okumaya teşvik adına büyük bir başarı gerçekleştirdik. İnsanlar okusun, farklı bakış açıları yakalasın, yaşadıkları toplumu, dünyayı, insanları daha yakından keşfetsin, tanısın istiyoruz. Toplumun okumakla gelişeceğine inanıyor ve bu uğurda büyük çabalar harcıyoruz. Kütüphanelerimiz arasında burada olduğu gibi açık hava kütüphaneleri de var. Parklarımızı gezen insanlar ister parkta isterse istedikleri kitabı alıp evinde okusun ve geri getirsin istiyoruz. Ne mutlu ki bugüne kadar açık hava kütüphanelerimizde tek bir kitap eksilmediği gibi 1 kitap alıp okuyan 2 kitap geri getirdi. Bu da Eskişehir insanının kendilerine sunulan hizmeti sahiplendiğinin ve gelişmişliğinin bir göstergesidir. Demek ki doğru işler yapıyoruz. Demek ki okumaya teşvik adına iz bırakacak hamleler yapmışız. İnşallah yeni dönemde de kütüphane sayılarımızı artırmaya ve farklı insanların ilgisini daha da çekecek tematik kütüphaneler açmaya devam edeceğiz. Sayın Kulin'e de davetimizi kırmayıp geldiği için çok teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Kurt, Kulin'in "SON" isimli kitabını da kendisi ve eşi Türküz Kurt için imzalatmayı da ihmal etmedi.

Kaynak: Bültenler