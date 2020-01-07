Ayşe'nin arkadaşı: Damar yolunu açık gördüm, 'Özgür propofol yaptı' dedi

ANKARA'da, Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın (46), anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ı öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanmasına devam edildi. Tanık olarak dinlenen Karaman'ın yakın arkadaşı Tuğuç A., ölümünden 4 gün önce evine gittiğinde Ayşe Karaman'ı damar yolu açık gördüğünü söyleyerek, "Nedenini sorduğumda, 'Özgür propofol yaptı' dedi. Ben sinirlenip, 'Michael Jackson bile bu ilaçtan ölmüş. Dünyaca ünlü sanatçıyı bile öldüren ilacı nasıl sana veriyor?' dedim" dedi.

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman, geçen yıl 29 Temmuz sabahı, erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın, Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemede, genç kızın yattığı yatağın yanındaki komodinin üzerinde bazı ağrı kesici ve 'propofol' etken maddeli anestezi ilaçları bulundu. Soruşturma sonunda tutuklanan Özgür Tarhan, Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan açılan davanın ikinci duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada Ayşe Karaman'ın annesi Feride, babası Adem Karaman, taraf avukatları ve bazı kadın örgütü temsilcileri de yer aldı. Sanık Özgür Tarhan'ın, kapının içeriden kilitlendiğini ve üst kilidin anahtarının olmaması nedeniyle kapıyı açamadığı yönündeki ifadesine ilişkin olay yerinde yapılan keşifle ilgili raporun dosyaya girdiği belirtildi. Karaman'ın avukatları, kilidin orijinal olduğu ve değiştirilmediği bilgisi yer alan rapora itiraz ederek, yeniden rapor hazırlanmasını talep etti.

'AYŞE'Yİ BASKI ALTINA ALDI'

Duruşmada tanık olarak dinlenen Ayşe Karaman'ın yakın arkadaşı Tuğçe A., Ayşe Karaman ile Özgür Tarhan arasındaki ilişkiyi bildiğini anlatarak şunları söyledi:

"Ayşe ailesine 'yüzde yüz burs kazandım' diyerek İstanbul'a gitti. Ancak yüzde 25 burs kazanmıştı. Ayşe, Özgür Tarhan'ın yönlendirmesiyle İstanbul'a okumaya gitti. İstanbul'da olduğu 2018 yılı Aralık ayında beni aradı ve Özgür'ün telefonunu karıştırdığını ve erkek arkadaşı Sercan'la fotoğraflarını gördüğünü söyledi. Ayşe ağlıyordu. Ben 'sen en ufak çıtırtıya bile uyanırsın, telefonunu karıştırırken nasıl uyanmadın?' diye sorduğumda 'Bana propofol ilacı yaptı' dedi. O olaydan sonra Ayşe Karaman ile Özgür Tarhan'ın arası bozuldu. 2019 yılbaşı günü Ayşe beni aradı, Sercan'dan ayrıldığını ve Özgür Tarhan'la barıştığını söyledi. O günden sonra Özgür Tarhan, Sercan'dan dolayı Ayşe'yi baskı altına aldı. Ayşe, Özgür Tarhan'ın kendisine eşinden ayrılacağını söylediğini, kendisinden çocuk yapmak istediğini ve okulu bitirdikten sonra kendisine klinik açacağını söylediğini söylüyordu."

'DAMAR YOLU AÇIKTI'

Tuğçe A., Mayıs 2019'da Ayşe Karaman'la, olayın yaşandığı eve gittiklerini belirterek, "Ayşe kapıyı hem alt hem de üst kilitten açtı. Hatta ben 'burası merkez bankası mı?' diye sordum. Ayşe İstanbul'da sanıkla olduğunda beni görüntülü aramıştı. Bu sırada damar yolunun açık olduğunu gördüm. 'Bu ne?' deyince geçiştirdi. 2 Haziran'da benim evimde Ayşe sanıkla konuşurken, sanığın 'seni arabada nasıl uyuttum' dediğini duydum. Haziran ayında Ayşe ile birlikte tatile gittik. Dönüşte bizi havaalanından sanık Özgür Tarhan aldı. Eve bıraktığında Ayşe'nin erkek arkadaşı Sercan'ın balkonda oturduğunu gördüm. Hatta Ayşe'ye, 'Amerikan filmi gibi, biri arabada biri balkonda' diye tepki gösterdim" diye konuştu.

'ÖZGÜR PROPOFOL YAPTI DEDİ'

Tuğçe A., ölümünden 4 gün önce evine gittiğinde Ayşe Karaman'ı damar yolu açık olarak gördüğünü söyleyerek, "Nedenini sorduğumda, 'Özgür propofol yaptı' dedi. Ben sinirlenip, 'Michael Jackson bile bu ilaçtan ölmüş. Dünyaca ünlü sanatçıyı bile öldüren ilacı nasıl sana veriyor?' dedim. Ayşe Karaman'la en son öldüğü gece saat 22.30 sıralarından telefonla konuştum. Bana 'şarap içiyoruz' dedi. Sonra sabah annesi beni aradı ve öldüğünü söyledi" dedi. 'ÇOK BUNALTTIĞINI SÖYLEDİ'

Tanık, soru üzerine Ayşe Karaman'ın migreninin olmadığını sadece zaman zaman ağrı kesici ve uyku ilacı kullandığını belirtti. Tuğçe A., "Sanık Ayşe'ye, bir arkadaşının sevgilisine maddi olarak çok yardım ettiğini; ancak kızın arkadaşını aldattığını anlatmış ve bu kızın ölümü hakettiğini söylemiş. Bu olaydan sonra Ayşe bana, Özgür Tarhan'ın, erkek arkadaşı Sercan'ı balkonda gördüğünü, bunu ima etmiş olabileceğini söyledi. Hatta daha sonra sanık Tarhan'ın kendisini çok bunalttığını ve sürekli mesaj gönderdiğini söyledi" diye konuştu. Tanık, Ayşe Karaman'ın telefonunun şifresinin de 'anestezi' olduğunu söyledi.

'BENİM SORUMLULUĞUM VE İHMALİM YOK'

Sanık Özgür Tarhan, tanığın yalan söylediğini, Ayşe Karaman'ın 'propofol' kullandığını bilmediğini ve kendisinin de kesinlikle bu ilacı vermediğini söyledi. Mahkeme başkanının sorusu üzerine sanık, ilacı çantasında sürekli taşıdığını ve sıradan vatandaşların bu ilaca ulaşamayacağını söyledi. Sanık, Ayşe Karaman'ın kanında bulunan 'propofol' ve 'fentanil' adlı ilaçları da kendisinin vermediğini iddia etti. Sanık Tarhan, "Karaman'ın ölümü nedeniyle ailesinin yaşadığı acıyı ben de yaşadım. Benim bu ölümle ilgili bir sorumluğum ve ihmalim yoktur, tahliyemi talep ederim" dedi. Avukatı da sanığın tahliyesini talep etti.

TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu, Polis ve Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı ve Makine Mühendisleri Odası'na müzekkere yazılarak, emanette bulunan üst kapı kilidinin olay günü veya öncesinden anahtarla açılıp açılmadığının tespiti için rapor hazırlanmasına hükmetti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi.

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Özkan ARSLAN/ANKARA, -