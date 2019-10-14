Ayşe'nin ölümünde, doktora 'ağırlaştırılmış müebbet' istemi

ANKARA'da, anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın (25), erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür T.'nin (46) evinde ölü bulunmasıyla ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede, tutuklu sanık Özgür T.'nin, Ayşe Karaman'a damar yolu açarak iki ilaç ve ameliyatlarda kullanılan 'propofol' etken maddeli anestezi ilacı vermek suretiyle ölümüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması istendi.

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman, geçen 29 Temmuz sabahı, erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür T.'nin, Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. İhbarı yapan Özgür T., sabah eve geldiğinde kız arkadaşını ölü bulduğunu ileri sürdü. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemede, genç kızın yattığı yatağın yanındaki komodinin üzerinde bazı ağrı kesici ve anestezi ilaçları bulundu. Savcılık sorgusunda, Karaman'ın kendisinden ağrı kesici ilaç istediğini, damar yolu açarak genç kıza ilaçları verdiğini, 'propofol' etken maddeli anestezi ilacı kendisinin vermediğini iddia eden Özgür T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Cumhuriyet Savcısı Ramazan Hançer tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. İddianamede, otopsi raporlarında Ayşe Karaman'ın ölümüne 'propofol' etken maddeli ilacın neden olduğunun anlaşıldığı, her ne kadar şüphelinin, Karaman'a ilacı kendisinin vermediğini söylese de, damar yolu açtığını itiraf ettiği belirtilerek, "Propofol etken maddeli ilacın anestezi uzmanı doktor ve ilgili kişiler dışında başkalarınca yasal olarak temin edilmesinin zor oluşu, müştekilerin şikayeti, tanık anlatımları, özellikle tanık Tuğçe A.'nın anlatımları, otopsi raporu ile tüm dosya kapsamında delillerin takdiri mahkemeye ait olmak üzere şüphelinin Ayşe Karaman'a damar yolu açmak üzere iki adet ilaç ve ameliyatlarda kullanılan propofol etken maddeli ilacı vermek suretiyle ölümüne sebebiyet verdiği, bu haliyle müsnet suçu işlediği anlaşılmakla 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan cezalandırılması talep olunur" denildi.

'ERKEK ARKADAŞI İLE İLİŞKİSİNİ BİLİYORDU'

Ayşe Karaman'ın okul arkadaşı Tuğçe A.'nın ifadeleri de iddianamede yer aldı. Ayşe Karaman'ın evli olan Özgür T. ile ilişkisini bildiğini, zaman zaman bununla ilgili konuştuklarını anlatan Tuğçe A.'nın "Ayşe'nin İstanbul'daki üniversite ve ev masraflarını Özgür T. karşılıyordu. Dost olduğumuz için Ayşe bunları bana anlatıyordu. Ayşe'nin S.G. adında erkek arkadaşı vardı ve ciddi düşünüyordu. Ancak araya Özgür T. girince araları bozuldu. Ayşe, Özgür T.'nin kendisine saplantılı bir şekilde bağlandığını, bu yüzden korktuğunu söylüyordu" şeklinedki ifadesi dikkat çekti.

S.G. İLE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ BİLDİĞİ İÇİN BASKI YAPMIŞ

Tuğçe A., bir gün Ayşe Karaman'ı damar yolu açık görünce, bunun ne olduğunu sorduğunu da anlatarak ifadesinde şöyle dedi:

"Özgür T.'nin kendisine 'propofol' etken maddeli ilacı verdiğini, kendisini bu şekilde sakinleştirdiğini, hatta bir gün bu ilacı vererek uyuttuğunu ve elle kendisini taciz ettiğini söyledi. Ayşe'nin sadece uyku bozukluğu rahatsızlığı vardı. Hayat dolu bir insandı. S.G. ile görüşmeye devam ettiğini, bunun için Özgür T.'nin kendisine baskı yaptığını anlattı. Olaydan yaklaşık 5 gün kadar önce de, Ayşe bana Özgür'ün bir arkadaşının kız arkadaşı tarafından aldatıldığını, bu olay konusunda Özgür T'nin kendisine imalı bir şekilde, 'Bu şekilde aldatılmanın sonucu ölüme götürür' ifadelerini kullandığını, Özgür ile arkadaşlığının artık saplantılı bir hal aldığını anlatmıştı."

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edilirse, Özgür T., ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak.