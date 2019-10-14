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Ayşe'nin ölümünde, doktora 'ağırlaştırılmış müebbet' istemi (2)

EVE GİRİŞ GÖRÜNTÜLERİ DOSYAYA GİRDİAyşe Karaman'ın ölümüyle ilgili emniyet birimlerince yapılan görüntü izleme tutanağı da dosyaya girdi.

14.10.2019 18:28Ayşe'nin ölümünde, doktora 'ağırlaştırılmış müebbet' istemi (2)

EVE GİRİŞ GÖRÜNTÜLERİ DOSYAYA GİRDİ

Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili emniyet birimlerince yapılan görüntü izleme tutanağı da dosyaya girdi. Olayın meydana geldiği Oran Mahallesi Park Vadi Evleri D-Blok'a ait güvenlik kamera görüntülerinde Ayşe Karaman'ın, saat 23.34'te eve geldiği görüldü. Şüpheli Özgür T. ise eve saat 01.18'de elinde poşet ve çanta ile geldi. Görüntüde Özgür T.'nin, saat 04.05'de yine elinde çanta ile evden çıktığı ve saat 05.30'da üzerinde ameliyat giysileri ile tekrar geldiği görüldü.



Ayşe Karaman, Güncel

Kaynak: DHA

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