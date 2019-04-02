Ayşe Nur Kuloğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KASTAMONU HANÖNÜ belediye başkan adayı olan Ayşe Nur Kuloğlu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KASTAMONU HANÖNÜ ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Ayşe Nur Kuloğlu isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KASTAMONU HANÖNÜ adayı Ayşe Nur Kuloğlu kimdir? BTP KASTAMONU HANÖNÜ adayı Ayşe Nur Kuloğlu yüzde kaç oy aldı?

Ayşe Nur Kuloğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KASTAMONU HANÖNÜ belediye başkan adayı olarak gösterilen Ayşe Nur Kuloğlu HANÖNÜ ilçesinde % 2,09 oranında oy almıştır. HANÖNÜ ilçesinde % 2,09 oranında oy olan Ayşe Nur Kuloğlu adlı BTP adayı toplamda 28 adet oy sayısına ulaştı.

KASTAMONU HANÖNÜ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.