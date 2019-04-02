Ayşe Şadinoğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP BİNGÖL GENÇ belediye başkan adayı olan Ayşe Şadinoğlu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BİNGÖL GENÇ ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Ayşe Şadinoğlu isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP BİNGÖL GENÇ adayı Ayşe Şadinoğlu kimdir? BTP BİNGÖL GENÇ adayı Ayşe Şadinoğlu yüzde kaç oy aldı?

Ayşe Şadinoğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP BİNGÖL GENÇ belediye başkan adayı olarak gösterilen Ayşe Şadinoğlu GENÇ ilçesinde % 0,41 oranında oy almıştır. GENÇ ilçesinde % 0,41 oranında oy olan Ayşe Şadinoğlu adlı BTP adayı toplamda 31 adet oy sayısına ulaştı.

Ayşe Şadinoğlu Kimdir?

Ayşe Şadinoğlu, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde BTP'den Bingöl Genç Belediye Başkan Adayı oldu.

BİNGÖL GENÇ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.