Kadir Şeker olayındaki şiddet mağduru kadının çelişkili ifadeleri dikkat çekti

Konya 'da yaşayan ve üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, kütüphaneden çıkıp eve gittiği sırada bir parkta, kavga eden Özgür Duran, Ayşe D çiftini gördü. Şeker, kavga eden çiftin yanına gitti ve olaya müdahale etmek istedi ancak arbede yaşandı ve Kadir'in cebinden çıkardığı bıçak Özgür Duran'ın kalbine saplandı.

Kadir olayın ardından verdiği ifadesinde boğuşma esnasında yere düştüğünü Özgür Duran'ın da kendisinin üzerine düştüğünü bıçağın böyle saplanmış olabileceğini dile getirdi. Kadir, olaya neden müdahil olduğunu ise şu sözlerle açıkladı: Kadının ağlamasına dayanamadım.

AYŞE D. İNFİAL YARATTI

Olaydaki şiddet mağduru kadın Ayşe D. ise konuyla ilgili çelişkili açıklamalar yapıyor. Örneğin ilk açıklamasında Kadir'in kendisine yardım etmek için geldiğini söyleyen Ayşe D, bu konuyla ilgili daha sonra yaptığı açıklamada "Muhtemelen bizim kavga ettiğimizi düşündü" diyerek kavga etmediklerini dile getirdi.

Ayşe D'nin kendisini kurtarmak isteyen Kadir Şeker hakkındaki çelişkili sözleri kamuoyunda infial yarattı. Ayşe D'nin basın açıklamasındaki bazı beyanları ile soruşturma aşamasında savcılığa verdiği ifadesindeki birbiriyle örtüşmeyen bölümler karşılaştırıldı.

"KADİR'İ BIÇAKLARKEN GÖRDÜ MÜ?"

Şiddet mağduru kadına "Kadir'i bıçaklarken gördün mü?" diye soruldu.

Savcılıktaki ifadesi: Kadir'in bıçak vurma anını görmedim. Ama yanımıza geldiğinde ve ayrılmak üzere hareket ettiğinde bıçağı gördüm.

Basın açıklaması: Ortada bıçaklamayı gerektirecek bir durum yoktu. Karı-koca arasında yaşanabilecek bir tartışmaydı bizimki...

AYŞE D. DARP EDİLDİ Mİ?

Savcılıktaki ifadesi: Özgür yumrukla benim sağ omuz arka kısmıma doğru sert bir şekilde vurdu. Hatta bundan dolayı morarma olmuş olabilir. Bana vurduktan sonra Özgür evden çıkarak gitti.

Basın açıklaması: Polis eşliğinde hastaneden darp raporu aldım. Ancak vücudumda herhangi bir darp söz konusu değil. Dayak yemiş olsam, Özgür bana vurmuş olsa darp izi olurdu.

KADİR ORAYA NEDEN GELDİ?

Savcılıktaki ifadesi: Özgür kameriyeyi yumrukluyordu. O sırada yanımıza Kadir geldi. Muhtemelen bizim kavga ettiğimizi düşündü.

Basın açıklaması: Kadir'in benim ağladığımı ve Özgür'ün bağırdığını duyunca yardım etme amacıyla geldiğini düşünüyorum.

BOĞUŞMA NASIL BAŞLADI?

Savcılıktaki ifadesi: Özgür bağırarak cevap vermekteydi. Kadir elinde bıçakla duruyordu. Kadir gideceği yöne yürümeye başladı. Bu esnada itekleşmeye başladılar.

Basın açıklaması: Kadir'in elinde siyah renkli bıçak vardı. Elindeki bıçakla yanımıza geldi. Karşılıklı bir şeyler söylerken, aralarında boğuşma yaşandı.