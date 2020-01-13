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Ayşe Tuba Arslan'ın katil zanlısı "tuzağa düşürüp kafasını keseceğim"

Eskişehir'de eski eşi Ayşe Tuba Arslan'a satırla saldırarak öldüren sanık ile alakalı "tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istenilen iddianame hazırlandı.

13.01.2020 16:18 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:23Ayşe Tuba Arslan'ın katil zanlısı
'de eski eşi Ayşe Tuba Arslan'a satırla saldırarak öldüren sanık ile alakalı "tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istenilen iddianame hazırlandı. Katil zanlısı Yalçın Alpay'ın taksicilik yaptığı sırada bir müşterisine, "Ayşe Tuba'yı tuzağa düşürüp kafasını keseceğim" dediği iddia edildi.

Eskişehir'de sokak ortasında eski eşi Ayşe Tuba Arslan'ın başına satır ile vurarak öldüren katil zanlısı Yalçın Alpay için hazırlanan iddianame, Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede, "tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istendi.

"Ayşe Tuba'yı tuzağa düşüreceğini, kafasını keseceğini söyledi"

Yalçın Özalpay'ın taksicilik yaptığı sırada aracına binen Şebnem T. isimli müşterisine Ayşe Tuba'dan bahsettiği öğrenildi. Şebnem T., "Bir seferinde şüpheli Yalçın bana eşini öldüreceğini söyledi. Başka bir sefer ise kendisine satır aldığını, Ayşe Tuba'yı tuzağa düşüreceğini, kafasını keseceğini, pusuda beklediğini ve Ayşe Tuba'yı hep tartakladığını söyledi. Konuşmalarının yanlış olduğunu söyleyerek nasihatte bulundum" dediği ortaya çıktı.

Katil zanlısı Yalçın Özalpay, savcılıkta verdiği ifadesinde eski eşi Ayşe Tuba Arslan'ı öldürmesinin bir cinnet sonucu olduğunu ifade ederek, "Bir anlık cinnet geçirerek olayı gerçekleştirdim. Çeşitli şahıslardan tehdit aldığım için olayda kullandığım bıçağı belimde, satırı da torba içerisinde taşıdım" diyerek savunma yaptı.

Yalçın Özalpay'ın, Ayşe Tuba Arslan'a yönelik birden fazla çeşitli eylemlerde bulunduğu ve olay sırasında yere düşmesinin ardından tekrar bıçakladığı hatırlatıldı. Olayın tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek gerçekleştirdiğinin ifade edildiği iddianamede, "Şüphelinin maktule karşı değişik tarihlerde gerçekleştirmiş olduğu eylemler, şüphelinin yanında hayatın olağan akışına aykırı olacak şekilde bıçak ve satır taşıması, olay tarihinde de maktulü takip edip kovalayarak yakaladıktan sonra maktule karşı sayısız kere bıçak ve satırla vurup, yere düştükten sonra dahi bıçak ve satır ile vurmalarına devam etmesi, şüphelinin maktule bıçak ve satır ile vururken özellikle vücudunda hayati tehlike oluşturacak bölgeleri tercih etmesi, söz konusu eylemi eski eşi olan maktule yönelik tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek gerçekleştirdiğini gösterir" diye belirtildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Ayşe Tuba , 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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