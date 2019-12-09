Ayşe'yi öldürmekle suçlanan doktor hakim karşısında

ANKARA'da, anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın (25), ölümüyle ilgili hakkında 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan dava açılan tutuklu sanık Uzman Dr. Özgür Tarhan (46) ilk kez hakim karşısına çıktı. Ayşe Karaman'ın ailesi ve avukatı, duruşma öncesi adliye önünde açıklama yaptı.

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman, 29 Temmuz sabahı, erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Olayı ihbar eden Özgür Tarhan, sabah eve geldiğinde kız arkadaşını ölü bulduğunu ileri sürdü. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemede, genç kızın yattığı yatağın yanındaki komodinin üzerinde bazı ağrı kesici ve anestezi ilaçları bulundu. Savcılık sorgusunda, Karaman'ın kendisinden ağrı kesici ilaç istediğini, damar yolu açarak, genç kıza ilaçları verdiğini, 'propofol' etken maddeli anestezi ilacı kendisinin vermediğini söyleyen Tarhan, tutuklandı. Hakkında 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan dava açılan Özgür Tarhan, Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı.

'KADINLARIN TEK GÜCÜ HUKUK'

Duruşma öncesi Karaman'ın ailesi, kadın platformu üyeleri Ankara Adliyesi önünde toplandı. Ellerinde Ayşe Karaman'ın fotoğrafının olduğu pankartları taşıyan grup adına basın açıklamasını avukat Tuba Gültekin okudu. Gültekin, kadın cinayetlerinin her gün ve her yerde gerçekleştiği söyleyerek, cinayetleri durdurmanın yegane yolu ve kadınların tek gücünün hukuk olduğunu ifade etti. Gültekin, "Eğer hukukla kadınlar kendi korumalarını sağlayamazsa, sanıklara gerekli cezalar verilmezse, deliller toplanıp dosyalar gerekli şekilde incelenmezse ve bir takım takdiri indirimler yapılırsa asla sanıklar gereken cezayı alamayacaklardır ve bu cinayetler devam edecektir. Bu yüzden adil yargılanmak çok önemlidir" dedi.

'DURUŞMADA ÇELİŞKİLERİ ORTAYA KOYACAĞIZ'

Davada birçok çelişki bulunduğunu vurgulayan avukat Gültekin, "Ayşe Karaman sanığa altı kutu ilaç istediğine ilişkin bir mesaj atıyor. Kimse kimseye kutularca ilaç istemiyle bir mesaj atmaz. Ayşe ilaç bağımlısı yapılmıştır. Bu nedenle mesaj atmıştır. Özgür Tarhan da konuta bir ilaç dolu çantayla gelmiştir. Ayşe'ye ilacı enjekte edip ölümüne neden olmuştur. Duruşmada birçok çelişkiyi ortaya koyacağız. Davamız adil şekilde sonlansın ki kadın cinayetleri sona ersin" diye konuştu.

'MEZARLIKTA AYŞE'YE SÖZ VERDİM'

Baba Adem Karaman, kızının cinayete kurban gittiğini öne sürerek, "Yalan söylüyorlar, kızım intihar etmedi. Doktorlar ve tabipler odası böyle canileri aralarında bulundurmasınlar. Canımızı emanet ettiğimiz doktorlar arasında böyle sapıklara yer verilmesin" ifadelerini kullandı.

Anne Feride Karaman da "Adaletin en güzel şekilde gerçekleşeceğine inanıyorum. Dün mezarlıkta Ayşe'ye söz verdim; 'sen yoksan ben varım, sonuna kadar savaşacağım.' Bu kadın cinayetlerine 'dur' diyeceğiz. Benim yavrumu öldüren bu adamdan hesap sorulacak, adaletten bunu bekliyorum" dedi.