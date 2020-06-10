AYŞEGÜL ATİK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI -2 AKTÜEL

Oyuncu Ayşegül Atik, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

10.06.2020 15:48 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:01
Oyuncu Ayşegül Atik, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir kanser tedavisi gören 72 yaşındaki oyuncu Ayşegül Atik, dün hayatını kaybetti. Atik için öğle vakti Erenköy Galip Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, sanatçı Işıl Yücesoy, CHP İstanbul il başkanı Canan Kaftancıoğlu dostları ve sevenleri katıldı.
BİRLİKTE ÇOK ÖMÜR KAT ETTİĞİMİZ BİR ARKADAŞIM
Atık'in cenazesine katılan sanatçı Işıl Yücesoy, Ayşegül benim nereden baksanız 60 yıllık arkadaşım. Birlikte çok ömür kat ettiğimiz bir arkadaşım. Çok vefakar bir anne. Çok iyi bir dost, arkadaş oldu. Ülkede çok önemli bir sanatçı oldu. Diyecek hiçbir şey, galiba her şey boş. Teker teker gidiyorlar ve şuna inanıyorum; yukarıda öyle bir sanatçı ordusu var ki aşağıdakilerden çoğaldı dedi.
Eski eşi Ali Atik ise, Kabullenmek çok zor. Çok iyi bir insandı. Nurlarda yatsın. Hepimizin gideceği yer orası ama bu kadar sevgiyi nasıl biriktirdi bilmiyorum diye konuştu.
BÜTÜN KARDEŞLERİMİZİ KAYBETMİŞTİK, AYŞEGÜL'LE KALMIŞTIK
Atik'in kardeşi Lüftiye Arsoy Akıncı da, Biz çok büyük bir aileydik, 5 kardeştik. Bütün kardeşlerimizi kaybetmiştik, Ayşegül'le kalmıştık. Ayşegül benim için çok özeldi, çünkü ikiz gibi büyüdük. Hep bana anne gibi davrandı. Her şeyi ona sormaya alışmıştım. Bu sabah bile evden çıkarken sanki ona sorayım gibi oldum dedi.
Oğlu Argun Atik ise, Zor bir şey, 45 günlük bir hastane sürecimiz oldu. Hep beraberdik, yanındaydık. Mutluydu, biz el ele ve diz dize geçirdik. Kötü olduğu gün yoğun bakıma aldılar. Ertesi gün de vefat etti. Tek isteği zaten çekmemekti. Hiç tanımadığı insanlara bile anne hissiyatı veren bir insandı dedi.
Atik'in cenazesi öğlen vakti kılınan cenaze namazı sonrası Maltepe Başıbüyük Mezarlığı'na defnedildi. AYŞEGÜL ATİK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI -2 AKTÜEL

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Yunanistan’ın ’Savaşa hazırız’ açıklamasına Bakan Akar’dan yanıt: O bir dil sürçmesidir Haber
Son Dakika: Yunanistan'ın "Savaşa hazırız" açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular Haber
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop’un imzasıyla Meclis’e sunuldu Haber
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e sunuldu
Caner Çalışır’ın vefatı Cemal Can’ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu Haber
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
CHP’li Tanal’ın TBMM’de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti Haber
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti
Çorum’da çobanın ’Aslan gördüm’ iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi Haber
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, ’Evleniriz ama bana el süremezsin’ dedim Haber
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim
Vatandaşların yüzde 73,3’ü Ayasofya’nın ibadete açılmasını istiyor Haber
Vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor
Haberler››Güncel››AYŞEGÜL ATİK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI -2 AKTÜEL - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:59: ESKİŞEHİR Mevsimlik tarım işçisinin oğlu koronavirüs çıktı, çadırda kalan 200 kişi karantinaya... - Haber 15:59: Kırşehir'deki hastanelerde tıp fakültesi öğrencileri uygulamalı eğitim alacak - Haber 15:59: Adıyaman'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Haber 15:58: Kablo yakarken dumandan etkilenen 3'ü çocuk 4 kişi tedaviye alındı - Haber 15:57: Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Haber 15:07: Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu - Magazin 14:47: Son Dakika: Yunanistan'ın "Savaşa hazırız" açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir - Haber 14:32: TBMM Genel Sekreterliği'nde bir çalışanda koronavirüs tespit edildi - Haber 12:11: 30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular - Haberler