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Ayşegül Çınar kimdir? Ayşegül Çınar hayatı ve biyografisi!

Yasak Elma dizisinde rol alan oyuncu Ayşegül Çınar, bir restoranda tartıştığı sevgilisinden tuvaletten kaçarak kurtuldu. "Beni öldürecek" dediği sevgilisinden polisi arayarak şikayetçi olan Ayşegül Çınar, merak konusu olurken Ayşegül Çınar kimdir? Ayşegül Çınar hayatı ve biyografisi! Konuları araştırıldı.

27.01.2020 12:40 | Son Güncelleme: 27.01.2020 12:41

Yasak Elma' dizisinde 'Lila' karakterine hayat veren Ayşegül Çınar, sevgilisiyle tartıştıktan sonra, kendisini tehdit ettiğini iddia etti. gündemini sarsan gelişme sonrası Ayşegül Çınar kimdir? Ayşegül Çınar hayatı ve biyografisi gibi konular merak konusu oldu.

AYŞEGÜL ÇINAR KİMDİR?

Ayşegül ÇınarYaşı: 19 (01.01.1999)

Ayşegül Çınar Boyu: 1.64 m

Ayşegül Çınar Kilosu: 50 kg

Ayşegül Çınar Burcu: Oğlak

Ayşegül Çınar Göz Rengi : Kahverengi

Ayşegül Çınar Eğitim: Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü

Ayşegül Çınar Doğum Yeri : Antalya

Ayşegül Çınar

Ayşegül Çınar, 1999 yılında Antalya'da doğmuştur. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. Küçük yaşlardan bu yana oyuncu olmak isteyen Ayşegül Çınar, Fox Tv'de yayınlanan; kadrosunda Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece, Sevda Erginci, Şafak Pekdemir, Barış Aytaç, İrem Kahyaoğlu, Kıvanç Kasabalı, Nilgün Türksever, Sinan Eroğlu, İlber Kaboğlu, Ayşegül Çınar ve Tuğçe Koçak'ın yer aldığı Yasak Elma dizisinde Lila karakterini canlandırmaktadır.

Ayşegül Çınar kimdir? Ayşegül Çınar hayatı ve biyografisi!

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