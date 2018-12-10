Erzurum'dan Sevgilisi ile Antalya'ya Kaçan Genç Kız, Balkondan Atlayarak İntihar Etti

Erzurum'da 8 ay önce internet üzerinden tanışıp, aşık olduğu F.T. ile kaçarak, Antalya'ya yerleşen Ayşegül S. (18), 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan atlayıp, yaşamına son verdi. Ayşegül S.'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından yakınlarınca alınarak, toprağa verilmek üzere Bingöl'e götürüldü.

İKİLİ İNTERNETTE TANIŞTI

Erzurum'da oturan Ayşegül S., 8 ay önce sosyal paylaşım sitesinde F.T. ile tanıştı. Bir süre buradan iletişimi sürdüren ikili, birbirine aşık oldu.

ÇİFT SÜREKLİ TARTIŞMAYA BAŞLADI

Kaçarak, Erzurum'da buluşan çift, daha sonra Antalya'ya geldi. Muratpaşa ilçesine bağlı Doğuyaka Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın üst katında oturmaya başlayan çiftin yanına, F.T.'nin annesi ve kız kardeşi de geldi. Çift arasında, son dönemde sürekli tartışma çıkmaya başladı.

GENÇ KIZ, DAİRENİN BALKONUNDAN ATLADI

Bu nedenle psikolojisinin bozulduğu öne sürülen Ayşegül S., dün saat 12.00 sıralarında, oturdukları dairenin balkonundan atladı. Ağır yaralanan Ayşegül S., çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla özel hastaneye götürüldü. Acil serviste müdahalesi yapılan Ayşegül S., kurtarılamadı.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLECEK

Ayşegül S.'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından yakınlarınca alınarak, toprağa verilmek üzere Bingöl'e götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.