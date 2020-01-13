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Ayşegül Kaya Türkiye üçüncüsü oldu

12-16 Ocak tarihleri arasında Ankara'da yapılan Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası'da 3. olan Malatya Büyükşehir Belediyesporlu Ayşegül Kaya milli takıma seçildi.

13.01.2020 08:34 | Son Güncelleme: 13.01.2020 08:39Ayşegül Kaya Türkiye üçüncüsü oldu
12-16 Ocak tarihleri arasında Ankara'da yapılan Büyükler Tekvando Şampiyonası'da 3. olan Büyükşehir Belediyesporlu Ayşegül Kaya milli takıma seçildi.

Aldığı derecelerle son yıllarda tekvandoda adından sıkça söz ettiren Ayşegül Kaya, önemli bir başarıya daha imza atarak Malatya'ya büyük sevinç yaşattı.

Başarılı sporcu Ankara'da yapılan Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası'da 3. olarak milli takıma seçildi.

Kulüp Başkanı Mahmut Cücemen, sporcularını aldığı başarıdan dolayı kutlayarak, "Sporcumuz Ayşegül Kaya Türkiye üçüncüsü olarak Milli Takıma seçildi. Gerçekten önemli bir başarı. Kendisini ve antrenörlerini kutlar başarılarının devamı dilerim" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Ayşegül Kaya, Malatya, Türkiye, Spor

Kaynak: İHA

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