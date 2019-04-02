Ayşegül Türkcan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP YOZGAT KADIŞEHRİ belediye başkan adayı olan Ayşegül Türkcan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. YOZGAT KADIŞEHRİ ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Ayşegül Türkcan isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP YOZGAT KADIŞEHRİ adayı Ayşegül Türkcan kimdir? BTP YOZGAT KADIŞEHRİ adayı Ayşegül Türkcan yüzde kaç oy aldı?

Ayşegül Türkcan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP YOZGAT KADIŞEHRİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Ayşegül Türkcan KADIŞEHRİ ilçesinde % 0,23 oranında oy almıştır. KADIŞEHRİ ilçesinde % 0,23 oranında oy olan Ayşegül Türkcan adlı BTP adayı toplamda 7 adet oy sayısına ulaştı.

YOZGAT KADIŞEHRİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.