Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Ayşegül'ün kitap isteğini Vefa Sosyal Destek Grubu karşıladı

Bilecik'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinde bulunan ve evdeki tüm kitaplarını okuyan 6. sınıf öğrencisi Ayşegül Beyhan'ın isteğini Vefa Sosyal Destek Grubu karşıladı.

18.04.2020 12:08 | Son Güncelleme: 18.04.2020 12:08
Ayşegül'ün kitap isteğini Vefa Sosyal Destek Grubu karşıladı
Bilecik 'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinde bulunan ve evdeki tüm kitaplarını okuyan 6. sınıf öğrencisi Ayşegül Beyhan'ın isteğini Vefa Sosyal Destek Grubu karşıladı.
Osmaneli ilçesinde yaşayan Ayşegül Beyhan, Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak evinde okuyacak kitabı kalmadığını belirtti.
Sokağa çıkması kısıtlanan Beyhan için ilçedeki kitapçıdan 5 adet kitap alan Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, Beyhan'ın okuma azmine destek oldu.
Ayşegül'ü telefonla arayarak tebrik eden Kaymakam Naif Yavuz, talebinden duyduğu mutluluğu ifade etti.
Kitapları okuduktan sonra tekrar kendilerini aramasını isteyen Yavuz, Beyhan'a ailesi ile birlikte sağlıklı günler geçirmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Osmaneli, Bilecik, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Şallı’yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar Haberler
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı’ya eşi Uğur Akkuş destek oldu Haberler
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu
Ebru Şallı’nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı Haberler
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı
İstanbul’un göbeğinde dehşet! Siparişe gelen kurye yaşlı kadını boğarak öldürdü Haberler
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Siparişe gelen kurye yaşlı kadını boğarak öldürdü
Vatandaşlar evlerinde kalınca İstanbul’da bu görüntü ortaya çıktı Haberler
Vatandaşlar evlerinde kalınca İstanbul'da bu görüntü ortaya çıktı
Koronayı yenen sağlıkçı, gün gün yaşadıklarını anlattı: Başta grip zannettim Haberler
Koronayı yenen sağlıkçı, gün gün yaşadıklarını anlattı: Başta grip zannettim
Yarışmacıların üzerine yürüyen Acun, öfke kustu: Yapılan en büyük ayıp Haberler
Yarışmacıların üzerine yürüyen Acun, öfke kustu: Yapılan en büyük ayıp
Vicdana gelen hırsız, mağdur ettiği vatandaşı ikinci kez şaşırttı Haberler
Vicdana gelen hırsız, mağdur ettiği vatandaşı ikinci kez şaşırttı
Haberler ›› Güncel ››Ayşegül'ün kitap isteğini Vefa Sosyal Destek Grubu karşıladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:57: 19 yaşındaki Sultan'dan haber alınamıyor - Haber 14:57: Sokağa çıkma kısıtlamasında pandemi hastanesi inşaatı aralıksız sürüyor - Haber 14:56: Bursa'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişiye ceza - Haber 14:56: Türk Kızılay'dan plazma bağışı filmi - Haber 14:56: ABD'den Pakistan'a 8,4 milyon dolarlık Kovid-19'la mücadele desteği - Haber 13:35: Vatandaş, yardım dağıtan İBB yetkililerinin önünü kesti: Sadece CHP'lilere dağıtıyorsunuz - Haber 13:34: Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğullarının son görüntüsü ortaya çıktı - Magazin 11:58: Cadde üzerinde bekleyen kadın, yasağa dakikalar kala fuhuş pazarlığı yaptı - Haberler 19:31: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı - Haber 19:18: Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti - Haberler 17:57: Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz - Haber