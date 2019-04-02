Aysel Tezcan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız İSTANBUL KARTAL belediye başkan adayı olan Aysel Tezcan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İSTANBUL KARTAL ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Aysel Tezcan isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız İSTANBUL KARTAL adayı Aysel Tezcan kimdir? Bağımsız İSTANBUL KARTAL adayı Aysel Tezcan yüzde kaç oy aldı?

Aysel Tezcan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız İSTANBUL KARTAL belediye başkan adayı olarak gösterilen Aysel Tezcan KARTAL ilçesinde % 0,07 oranında oy almıştır. KARTAL ilçesinde % 0,07 oranında oy olan Aysel Tezcan adlı Bağımsız adayı toplamda 208 adet oy sayısına ulaştı.

İSTANBUL KARTAL ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.