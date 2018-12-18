Yeşilçam'ın Domates Güzeli Hastaneye Kaldırıldı! Ayşen Gruda Kimdir?

Türk sinemasının komedi dalında en önemli kadın oyuncularından olan Ayşen Gruda Kağıthane'de bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. 10 gün önce rahatsızlanan Gruda'nın durumu ciddiyetini koruyor. Gruda'nın yakın zamanda taburcu edilemeyeceği öğrenildi. Peki Yeşilçam'ın "Domates Güzeli" Ayşen Gruda kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Ünlü sanatçının doktoru Uz.Dr. Ergün Kasapoğlu Gruda'nın durumu hakkında şöyle konuştu: "Sanatçımız mide kanaması şüphesi ile geldiği hastanede tedavi altına alındı. Yapılan tetkikler sonrasında kan değerlerinin dengelenmesi amacıyla kan verildi. Şu an için durumu stabil, odasında dinleniyor ve tedavisi devam ediyor. Yakın bir süreçte taburcu olmasını öngörmüyoruz."

AYŞEN GRUDA KİMDİR?

Ayşen Gruda 30 Kasım 1945'te İstanbul Yeşilköy'de dünyaya geldi.Babası tren makinisti olan Gruda'nınkomediye olan yeteneği Yeşilköy'deki Ermeni komşularının taklidini yaparken ailesinin dikkatini çekti. Liseye devam ederken babasını kaybeden Yeşilçam oyuncusu, okul hayatını sonlandırmak zorunda kaldı ve çalışmaya başladı.Kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Ayten Erman dışında bir de Ayben Erman adında kız kardeşi bulunuyor.

DOMATES GÜZELİ

Gruda profesyonel oyunculuk hayatına Tevfik Bilge'nin turne tiyatrosuyla adım attı. Ayşen Gruda'nın televizyon için yaptığı skeçlerden birinde canlandırdığı "Domates Güzeli Nahide Şerbet" karakterinden sonra adı "Domates Güzeli" olarak anılmaya başlandı. Bu oyunla camiada adını iyice hafızalara kazıyan Gruda, Ertem Eğilmez filmlerinin vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

SAYISIZ PROJEYE İMZA ATTI

"Mum Söndü", "Deve Kuşu Kabare", "Yedi Kocalı Hürmüz", "Hababam Sınıfı Müzikali" gibi çok önemli projelere imza atan Gruda, sayısız film ve dizide yer aldı. Bunlardan herkesin ezbere bildiği, "Süt Kardeşler", "Tosun Paşa", "Şabanoğlu Şaban","Neşeli Günler", "Hababam Sınıfı" gibi Türk sinemasının mihenk taşlarından olan filmlerde yer alarak adını kalplere kazımış oldu.2014 yılında Cem Yılmaz'ın "Pek Yakında" filmi ile sinemaya dönen Yeşilçam yıldızı, sinemada ne kadar usta olduğunu bir kez daha gösterdi.

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU SEÇİLDİ

Ünlü sinema sanatçısı 2006'da 11. Sadri Alışık Ödülleri'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" dalında "Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?" filmi ile ödül aldı. Ayşen Gruda, 2010 yılında düzenlenen 47. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'nde "Kağıt" filmiyle "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

Ayşen Gruda kendisi gibi Yeşilçam kökenli olan oyuncu Yılmaz Gruda ile 1965 yılında dünya evine girdi. Bu evlilikten Elvan isimli bir çocuk sahibi olan çift uzun süren evlilikleri sonucunda 1976'da yollarını ayırma kararı aldı. Evlilik sonrasında Ayşen Gruda, eski eşinin soyadını kullanma kararı aldı.