Ayşen Zeybekci: "Vatan Hainleri ve Teröristler, Türk Analarından Korksun"

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AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin eşi Ayşen Zeybekci, İzmir'in Kiraz ilçesinde yaşayan vatandaşlarla buluştu. Zeybekci, Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar ile birlikte 2011 yılında Şırnak'ta şehit düşen Özgür Küçük ve 1993 yılında Hakkari'de şehit edilen Birol Uysal'ın ailelerine konuk oldu. Zeybekci, "Vatan hainleri ve teröristler, Türk analarından korksun. Türk anaları 'Ya şehit olacaksın ya gazi' deyip, kınalar yakarak evlatlarını 'peygamber ocağına' uğurladıkları sürece biz bir ölür, bin diriliriz bu vatan için" dedi.AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin eşi Ayşen Zeybekci, İzmir'in Kiraz ilçesinde yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi. Zeybekci, Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar ile birlikte 2011 yılında Şırnak'ta şehit düşen Özgür Küçük ve 1993 yılında Hakkari'de şehit edilen Birol Uysal'ın ailelerine bir ziyarette yaptı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada konuşan Ayşen Zeybekçi, sözlerine Çanakkale şehitlerini anarak başladı.Zeybekci, "Büyük bir imanın, muazzam bir azmin ve sarsılmaz bir kararlılığın timsali olan ve tarihe altın harflerle yazılan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünde canını vatan için siper etmiş, cesaretiyle destan yazmış, 'Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın. Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın' dizelerini İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'a yazdıran kahraman şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum" diyerek öncelikle günün anlam ve değerine işaret etti."Ateş düştüğü yakar ama bilin ki bu evlere düşen ateş, Türkiye'nin bütün ailelerinin evine de düşmüş ve hiç sönmeyecek. Acısı geçmeyen bir ateştir" diyerek ailenin acısını paylaştığını dile getiren Ayşen Ayşen Zeybekci, "İzmir'den Diyarbakır'a, Edirne'den Kars'a, Denizli'den Antalya'ya memleketin her bir tarafında yan yana, omuz omuza, kardeşlik anlayışı ile düşmana karşı koymuş, kanlarını ve canlarını bu güzel vatan için seve seve feda etmekten çekinmeyen şehitlerimiz, evlatlarımız dualarımızda, kalplerimizdedir. Vatan hainleri ve teröristler, Türk analarından korksun. Türk anaları 'Ya şehit olacaksın ya gazi' deyip, kınalar yakarak evlatlarını 'peygamber ocağına' uğurladıkları sürece biz bir ölür, bin diriliriz bu vatan için. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.Ayşen Zeybekci, daha sonra Beydağ'a geçerek Çanakkale şehitleri için döktürülen lokmaları dağıttı ve temaslarını sürdürdü. - İZMİR