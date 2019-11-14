Ayşenur'un intiharına neden olan amcasının oğlu yeniden yargılanıyor

ANTALYA'da, Ayşenur Güven'in (22) 'Ben bir şeytanın eline düştüm' yazılı mektup bırakıp intihar etmesinin ardından, 14 yıl hapis cezasına çarptırılıp, Yargıtay kararıyla tahliye edilen amcasının oğlu Selahattin S.'nin (30) yeniden yargılandığı davaya başlandı. Duruşmayı takip etmek için Alanya'ya gelen sanatçı Haluk Levent, Ayşenur'un ağlayan kız kardeşine sarılıp, "Sana söz, gözyaşların kurumadan adalet yerini bulacak" dedi. Selahattin S.'nin, 6 yaşından itibaren kuzeni Ayşenur'a cinsel saldırıda bulunduğu iddia ediliyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Ayşenur Güven, çocuk yaşlardan itibaren amcasının oğlu Selahattin S.'nin cinsel saldırısına maruz kaldı. İlk kez 6 yaşında cinsel saldırıya uğrayan Ayşenur Güven, yaşadıklarından kurtulmak için 18 yaşına girdiği 2015 yılında Mustafa Güven ile evlendi. Ancak kuzeninin cinsel saldırıları, Ayşenur nişanlı olduğu ve evlendiği dönemde de devam etti. Selahattin S.'nin "Elimde video ve fotoğraflar var" diyerek tehdit ettiği Ayşenur Güven, 5 Nisan 2017'de başından geçenleri eşi ile babasına, erkek kardeşine ve dayısına anlattı, 3 gün sonra da eşine mektup bırakıp, intihar etti.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU, TUTUKLANDI

Aile, Selahattin S. hakkında kızlarına taciz ve cinsel saldırıda bulunduğu ve intiharına neden olduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Tutuklanan Selahattin S., Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

YARGITAY KARARIYLA TAHLİYE EDİLDİ

İtiraz üzerine dosya Yargıtay'a gitti. Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi de 24 Haziran 2019'da, olayın tek tanığı olan mağdurenin intihar etmesi sonucu dinlenemediği ve birinci derece tanığın ortadan kalktığı, Selahattin S.'nin suçu işlediğine dair cezalandırılmasına yeter, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle oy çokluğuyla dosyanın yerel mahkemede yeniden görülmesine karar verdi. Selahattin S. kararla birlikte tahliye edilirken, dosya davanın yeniden görülmesi için Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

HALUK LEVENT: SANA SÖZ ADALET YERİNİ BULACAK

Selahattin S.'nin yeniden yargılandığı dava bugün yeniden görülmeye başladı. Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Ayşenur Güven'in ailesi ve avukatı ile AHBAP Platformu'nun başkanı sanatçı Haluk Levent de katıldı. Duruşma öncesi Alanya Adliyesi önünde Ayşenur Güven'in ailesiyle görüşen Haluk Levent, Ayşenur'un kız kardeşi Zehra Sezer'e sarıldı. Ağlayan Zehra Sezer'e, "Sana söz, gözyaşların kurumadan adalet yerini bulacak" diyen Haluk Levent, gazetecilere yaptığı kısa açıklamada ise "Söz verdiğim gibi Ayşenur'un ailesinin yanındayım. Umarım adalet yerini bulur. Duruşma sonunda da bekleyip göreceğiz çıkan sonucu" dedi.

Baba Mustafa Sezer, "Öyle bir adalet istiyoruz ki, öyle kanunlar yasalar çıksın ki suçlu cezasını çeksin" derken, ailenin avukatı Müge Gezginci de "Duruşmanın sonucu ne olursa olsun biz bu işin peşini bırakmayacağız" açıklamasında bulundu. Taraflar daha sonra duruşma salonuna girdi.

'BEN BİR ŞEYTANIN ELİNE DÜŞTÜM'

Ayşenur Güven'in eşine bıraktığı mektubunda ise şunlar kaydedilmişti:

'Ben seni çok seviyorum. Seni severek ölüyorum. Bir tek bu bana gurur veriyor. Ben bir şeytanın eline düştüm, beni tehdit, şantajla zorla neler yaptırdı. İnsan namusu için yaşar, ben senin namusunu temizleyeceğim. Boynun bükük gezmeyeceksin. Bir ömür mutlu, huzurlu olacaksın. Oğlum bir taneme iyi bak. Sev, ilgi göster. Öp, annesizliği yaşamasın. Ona çok iyi bak. Ben bir hata yaptım, sonucuna da katlanıyorum. Sensizlik, sensiz yaşayacağıma, oğlumsuz yaşayacağıma ölürüm daha iyi. Hakkını helal et, senin ve ailenin üzerimde çok hakkı var. Hepsi çok iyi insanlar, beni her şeyden, herkesten korudular, kolladılar. Seni her şeyden çok sevdim. Beni affet.'