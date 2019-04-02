Ayşenur Yılmaz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP SİVAS KANGAL belediye başkan adayı olan Ayşenur Yılmaz isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SİVAS KANGAL ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Ayşenur Yılmaz isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP SİVAS KANGAL adayı Ayşenur Yılmaz kimdir? BTP SİVAS KANGAL adayı Ayşenur Yılmaz yüzde kaç oy aldı?

Ayşenur Yılmaz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP SİVAS KANGAL belediye başkan adayı olarak gösterilen Ayşenur Yılmaz KANGAL ilçesinde % 0,37 oranında oy almıştır. KANGAL ilçesinde % 0,37 oranında oy olan Ayşenur Yılmaz adlı BTP adayı toplamda 20 adet oy sayısına ulaştı.

SİVAS KANGAL ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.