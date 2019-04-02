Ayta Sözeri'den Esprili Açıklama: Gergedan Gribi Oldum!

Oyuncu ve şarkıcı Ayta Sözeri, bir eğlence mekanının sahnesinde esprili bir açıklama yaparak, "Üzerinize afiyet, gergedan gribi oldum. Bu cüsseyle kuş gribi olunmuyor tabi." ifadelerini kullandı.

"YATAĞIMDAN KALKIP GELDİM"

Ayta Sözeri, otel yönetiminin doğum günü için özel olarak hazırlattığı pastayı alkışlar eşliğinde keserken, "Hiç böyle bitmeyen bir doğum günü kutlamamıştım. İnsanın arzu ettiği değişiklikler, istemediği veya beklemediği zamanlarda gerçekleşebiliyor.Bu sahneden yüzünü görebildiğim, sesini duyabildiğim veya gölgesini hissedebildiğim herkes benim hayatımda istediğim o değişiklikti. Bana bu şansı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum" dedi. Ağır bir grip atlattığını belirten Ayta Sözeri, konseri iptal etmeyi düşündüğünü fakat çok talep olduğunu duyunca yatağından kalkıp Kıbrıs'a geldiğini söyledi. Sanatçı, "Üzerinize afiyet, gergedan gribi oldum. Bu cüsseyle kuş gribi olunmuyor tabi" diyerek izleyicilerini güldürdü.