28 Şubat 2019, 14:25
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Yeşilçam'ın Unutulmaz Oyuncusu Aytaç Arman Adana'da Toprağa Verildi

Kanser tedavisi görürken 69 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Aytaç Arman, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kanser tedavisi görürken 69 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Aytaç Arman, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Aytaç Arman'ın tabutu Adana Büyükşehir Belediyesi önüne getirilirken, sanatçının tabutuna dostları karanfil bıraktı. Törene katılanlar gözyaşlarına hakim olamadı.

SANATÇI DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Adanalı oyuncu Aytaç Arman'ın cenazesi, Büyükşehir Belediyesi önündeki törenin ardından Kabasakal Mezarlığı'na getirildi. Burada gerçekleşen cenaze törenine, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile Arman'ın eski eşi Radife Baltaoğlu, oğlu Erdem İnce, sanatçı dostları ve vatandaşlar katıldı.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Bakan Ziya Selçuk, Arman'ın sanatçı dostları ve oğlu Erdem İnce oyuncunun tabutuna omuz verdi. Aytaç Arman'ın cenazesi Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"AYNI UÇAKTA BU ŞEKİLDE GELECEĞİMİZ HESAPTA YOKTU"

Sanatçı Menderes Samancılar "Onunla aynı uçakta bu şekilde geleceğimiz hiç hesapta yoktu. Onun kalbi, yüreği en çok Adana'da atardı. Kendi topraklarında kalmayı tercih etti. Sizlerden ayrılmayı istemedi" diye konuştu.

"SEVENLERİ ONU ANDIĞI SÜRECE BABAM HALA YAŞIYOR"

Aytaç Arman'ın oğlu Erdem İnce de, "Babam birçok insan tanıdı hayatı boyunca. Birçok insan hayatına etki etti ama Adana insanının, bu kalabalığın ona değer veriyor olması çok başka bir şey. Siz, biz, tüm sevenleri onu andığı sürece benim babam hala yaşıyor" diye konuştu.

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Kaynak: İHA


YORUMLAR (7)
MURAT B: dohrucu davut abi soylenecek herseyi soyledi dohruya dohru........
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ADSIZ: Götürün adamı yerine gömün boş boş konuşup duruyorsunuz yav bunlar hangi milletten garip garip cenaze törenleri Allah sizleri ıslah eylesin zavallı yaratıklar. Ölen sanatçınında toprağı bol olsun.
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YORGO SİRTAKİS: ne götürdü öbür tarafa bilen varmı.
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ADALET: Allah rahmet eylesin adamin hasiydi ??
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DOĞRUCU DAVUT: 2 GÜNDÜR CENAZESİNİ Bİ ORAYA Bİ BURAYA TAŞIYOR ETRAFINDA AĞITLAR DÖKÜYORSUNUZ ÖLÜYE BİLE ZULM EDİYORSUNUZ. EMİR HAK VAKİİ OLMUŞ HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞ NİYE YERLERE YATMA ÜSTÜNÜ BAŞINI YIRTMA DERECESİNDE AĞITLAR YAKIYORSUNUZ Kİ 2 GÜNDÜR Bİ ORADA Bİ BURADA ANMA HAKKINDA KONUŞMA YAPIYORSUNUZ
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