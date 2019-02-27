27 Şubat 2019, 12:48
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Aytaç Arman İçin Beyoğlu Atlas Sinemasında Tören Düzenleniyor (1)

Aytaç Arman İçin Beyoğlu Atlas Sinemasında Tören Düzenleniyor (1)

Ünlü sinema oyuncusu Aytaç Arman için Beyoğlu Atlas Sineması'nda bir tören düzenleniyor.



Ünlü sinema oyuncusu Aytaç Arman için Beyoğlu Atlas Sineması'nda bir tören düzenleniyor. Törene dün hayatını kaybeden Arman'ın ailesi, dostları, yakınları, oyuncular, yönetmenler katıldı. Tören yapılan konuşmalarla devam ediyor. 

Arman'ın cenazesi yarın memleketi Adana'ya götürülecek. Arman Kabasakal Mezarlığı Camii'nde öğle namazına müteakip naaşı kaldırılacak ve defnedilecek.

Görüntü dökümü:

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-Törenden detaylar

-Yapılan konuşmalar

-Genel ve detaylar - İstnabul Aytaç Arman, Beyoğlu, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: DHA