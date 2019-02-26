Kaybettiğimiz Usta Oyuncu Aytaç Arman Kimdir?

Bir süredir İstanbul Onkoloji Hastanesi'nde kanser tedavisi gören usta oyuncu Aytaç Arman hayatını kaybetti. 69 yaşındaki Aytaç Arman'ın ölüm haberi Menderes Sabancılar ve Sinema Oyuncuları Meslek Birliği (BİROY) Twitter hesabından duyurdu. Peki, Aytaç Arman kimdir?

AYTAÇ ARMAN KİMDİR?

Aytaç Arman, 22 Haziran 1949'da Adana'da dünyaya geldi. Erkek sanat enstitüsünden mezun olduktan sonra girdiği Ankara Devlet Mimarlık Ve Mühendislik Akademisi'nde okurken 1969'da Ekstra Ekspres gazetesinin açtığı şikeli artist yarışmasında erkek adaylar arasında ikinci seçildi. 1971 yılında Ses dergisinin açtığı ciddi kapak yıldızı yarışmasında, erkeklerde Tarık Akan'ın ardından ikinci seçilerek sinema oyunculuğuna ikinci sınıf rollerle başladı. Hemşehrisi Yılmaz Güney'in Baba filminde oynayarak dikkat çekti. Kısa sürede başrol oyunculuğuna yükseldi.

İLK ÖDÜLÜ BİR YILMAZ GÜNEY FİLMİNDEN OLDU

Sinemada ilk ödülünü 1981'de senaryosunu Yılmaz Güney'in yazdığı Düşman adlı filmle Sinema Yazarları Derneği'nin 'En iyi erkek oyuncu' ödülüne layık görüldü. Sinema kariyerinde, sıradan filmler yanında, dikkat çeken, festivallerde ödüller alan filmlerde rol aldı. 1974 Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda 'En iyi ikinci film' ödülüne lâyık görülen Süreyya Duru'nun yönettiği ve Bekir Yıldız'ın öyküsünden sinemaya uyarlanan Bedrana adlı filmde Perihan Savaş'la paylaştı.

SİNEMA KARİYERİ ÖDÜLLERLE DOLU

1977 yılnda başrolünü Semra Özdamar'la paylaştığı Süreyya Duru'nun yönettiği Kara çarşaflı gelin 14'üncü Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda En iyi film' ödülü kazandı. 1988 Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda, başrolünü oynadığı, Ömer Kavur'un Gece yolculuğu 'En iyi film' ödülünü alırken, Aytaç Arman da 'En iyi erkek oyuncu' ödülünü aldı. Bunları,sinema kariyerinde aldığı diğer ödüller takip etti.