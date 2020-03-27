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Aytaç Doğan'ın, yeni albümü 3 Nisan'da dinleyici ile buluşacak!

Ünü ülke sınırlarını aşan, yurt dışında da ilgiyle takip edilen kanun virtüözü Aytaç Doğan, Kanun Resitali 2" albümünün hazırlıklarını tamamladı.

27.03.2020 14:03 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:04
Aytaç Doğan'ın, yeni albümü 3 Nisan'da dinleyici ile buluşacak!

Önümüzdeki günlerde yayınlanacak albümünün ilk eseri "Akşam Güneşi" dijital platformlarda yerini aldı. Sözü ve müziği Orhan Gencebay'a ait olan olan unutmaz eser, Aytaç Doğan'ın eşsiz kanun yorumu ile yeniden hayat buldu.

AYNI ANDA SES VE GÖRÜNTÜ KAYDI

11 eserin yer aldığı albümün görüntü ve ses kaydı bir önceki albümünde de olduğu gibi aynı anda yapıldı. Her eser için hazırlan performans videoları albümle aynı anda yayında olacak.

Kum Gibi, Akşam Güneşi, Delikanlım, Vurgun gibi en popüler Türkçe ve Arapça şarkılaraAytaç Doğan'ın kanunu yorumu ile bir kez daha mest olacaksınız.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Orhan Gencebay, Aytaç Doğan, Güncel

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