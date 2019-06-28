28.06.2019 17:25
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Aytaç Durak'ın aracına saldırı

Aytaç Durak

Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak'ın aracının lastikleri bıçakla kesildi.

Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak 'ın aracının lastikleri bıçakla kesildi.

Alınan bilgiye göre, Aytaç Durak, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin 'i ziyaret etti. Ziyaret sonrasındaotomobilinin lastiklerini parçalanmış halde bulan Durak, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek saldırganı tespit etti. Emlakçılık yaptığı öğrenilen kişinin gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ADANA
Kaynak: İHA
Çukurova , Soner Çetin , Adana , Aytaç Durak , 3. Sayfa

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