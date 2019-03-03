Aytaç Kara: Bursaspor, Türkiye'nin Şampiyon Takımıdır!

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Son anlarda attığı golle Demir Grup Sivasspor karşısında Bursaspor'un 3-2 kazanmasını sağlayan Aytaç Kara, uzatma anlarındaki konuk ekibin taraftarının 'Bursa kümeye' tezahüratlarına ilişkin, "Her ne kadar zorlu süreçten geçerse geçsin Bursaspor, Türkiye'nin şampiyon takımıdır. Bunu tekrar hatırlatmak istiyorum. İnşallah kimse unutmaz ve ona göre davranır. Şanssızlığımızı kırdık" diye konuştu.Spor Toto Süper Lig'de büyük heyecana sahne olan maçta Bursaspor, sahasında Demir Grup Sivasspor'u Aytaç Kara'nın 90+7'nci dakikada attığı gol ile 3-2 mağlup etmeyi başardı. Yeşil beyazlı ekibe 3 puanı getiren golü kaydeden Aytaç, zorlu mücadeleye dair görüşlerini paylaştı. "Öncelikle bizi sevenleri, bize inanan, güvenen insanları çok üzdüğümüzün farkındayız" diyen deneyimli oyuncu, "Sanmasınlar ki umrumuzda değil,sanmasınlar ki üzülmüyoruz. Gerçekten biz de çok üzülüyoruz. Onların desteklerini hem iç sahada hem dış saha maçlarımızda görüyoruz. Demir Grup Sivasspor'a karşı da taraftarımız bize çok önem verdiğini gösterdi, sonuna kadar destekledi. Ayaklarına, yüreklerine sağlık. Çok şükür ki bugün, güzel bir şans golüyle galip geldik. Oyun olarak da bu galibiyeti hak ettik. Mücadele olarak da ve pozisyon bazında da rakibimizden üstündük. İyi bir galibiyet aldık" dedi."ŞANSSIZLIĞIMIZI KIRDIK"Maçın son anlarda attığı gole ilişkin de düşüncelerini dile getiren Aytaç Kara, "90+5'inci dakikada Sivasspor taraftarının 'Bursa kümeye' tezahüratını duydum. Saha içerisinde bu beni daha da motive etti. 90+7'de rabbim nasip etti, galip geldik. Ben bu camianın ne kadar büyük olduğunun farkındayım, bunu bilerek buraya geldim. Her ne kadar zorlu süreçten geçerse geçsin Bursaspor, Türkiye'nin şampiyon takımıdır. Bunu tekrar hatırlatmak istiyorum. İnşallah kimse unutmaz ve ona göre davranır. Şanssızlığımızı kırdık" diye konuştu. Ayrıca takım arkadaşlarına da teşekkür eden Aytaç, takımdaki herkesin iki kişilik oynadığını belirterek önlerindeki MKE Ankaragücü deplasmanına da kazanmak için gideceklerini sözlerine ekledi.SHEHU: SONUNA KADAR MÜCADELE ETTİK, SAVAŞTIKBursaspor'un maçtaki ilk golünü kaydeden Abdullahi Shehu da iyi bir galibiyet aldıklarını belirtti. Maçın skorunun sürekli değiştiğini ancak son ana kadar pes etmediklerini söyleyen Shehu, "Biz sonuna kadar mücadele ettik, kavga ettik. Savaştık. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum, birlikte çok güzel bir galibiyete imza attık. Onlara ihtiyacımız var, onlarla biz bir takımız, bütünüz. Bugün onlar da benim ne kadar mücadele ettiğimi, takım için neler ortaya koyabileceğimi gördüler. Taraftarımıza bu galibiyeti armağan ettiğimiz için mutluyuz" ifadelerini kullandı.- Bursa