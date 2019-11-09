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Aytaç Kara'dan Ali Palabayık'a görülmemiş tepki!

Kasımpaşalı Aytaç Kara, hakem Ali Palabıyık'ın Fenerbahçe lehine 2. penaltıyı vermesi sonrası topu hakeme vererek, "Al kullan hocam" dedi. Bu tepki sonrası Palabıyık da Aytaç'a sarı kart gösterdi.

09.11.2019 00:35 | Son Güncelleme: 09.11.2019 00:51

, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek maç fazlasıyla lider oldu. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında Fenerbahçe'nin Vedat Muriç ile penaltılardan attığı gollere Kasımpaşa, Abdul Rahman Khalili'yle cevap verdi ve sarı-lacivertliler soyunma odasına 2-1 önde gitti.

FENERBAHÇE MAÇ FAZLASIYLA LİDERLİĞE YÜKSELDİ

İlk yarının sonunda Karim Hafez'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Kasımpaşa, 56. dakikada Ben Youssef'le skora tekrar dengeyi getirdi: 2-2. Bu gole 3 dakika sonra Serdar Aziz'le cevap veren sarı-lacivertliler, Mauricio Isla'nın 72. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı ancak üstünlüğünü koruyup sahadan 3-2 galip ayrıldı. Puanını 20'ye çıkaran Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

TOPU ALİ PALABIYIK'A VERDİ

Maçın 45. dakikasında Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara, Ali Palabıyık'ın Fenerbahçe'ye 2. kez penaltı vermesi sonrası çok sinirlendi. Deneyimli oyuncu topu hakeme vererek, "Al kullan hocam" dedi. Palabıyık da bu tepki sonrası Aytaç'a sarı kart gösterdi. Bu anlar, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Aytaç Kara'dan Ali Palabayık'a görülmemiş tepki!

Ali Palabıyık, Fenerbahçe, Aytaç Kara, Spor


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