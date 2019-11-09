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Aytaç Kara'dan Ali Palabıyık'a: Al sen kullan hocam

Kasımpaşalı futbolcu Aytaç Kara'nın, Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda maçın hakemi Ali Palabıyık'ın yanına giderek "Hocam al sen kullan" dediği kamera kayıtlarında anlaşıldı.

09.11.2019 15:03 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:03

Süper Lig'in 11. hasftasında deplasmanda 'ye 3-2 mağlup olan Kasımpaşa'da Aytaç Kara'nın maçın hakemine tepkisi gündem oldu. Kara'nın Palabıyık'ın verdiği penaltı kararı sonrasında "Hocam al sen kullan" dediği öğrenildi.

AYTAÇ KARA'DAN HAKEME SERT TEPKİ

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında Aytaç Kara'nın hareketi geceye damga vurdu. 26 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerin kazandığı ikinci penaltı sonrası meşin yuvarlağı alıp maçın hakemi Ali Palabıyık'ın önüne bıraktı.

Orta saha oyuncusunun bu sırada, "Hocam al sen kullan" dediği kameralara da yansıdı. Ali Palabıyık bu hareketi nedeniyle sarı kartına başvurdu.

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Aytaç Kara'dan Ali Palabıyık'a: Al sen kullan hocam

Ali Palabıyık, Fenerbahçe, Aytaç Kara, Spor


HABER YORUMLARI (9)
FENEV:pala alinin fenevli olduğunu cümle alem biliyo
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GSLİ:YAKINDA PALABIYIK FENERESYONUN PENALTILARINI KULANIRSA KİMSE ŞAŞIRMAZ OLMAYAN PENALTI VERİYORDA NEDEN KULANMASIN
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RECEP:OLMAYAN PENALTIYI VERİYOR KENDİSİ KULANSIN HİÇ ŞAŞIRMAM
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HACI AMA AMCA DEĞİL:Yav he he o kadar yorumcu yanlış yorum yapıyor siz doğru yorum yapıyorsunuz
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PSG Lİ:aslanlar ancak klavyede kükrer. fenerin ve realin karşısında kedi olurlarç
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BEŞİKTAŞ JK:YERE YATSANA YERE YATSANA ALİ PALABIYIK YERE YATSANA. . . FB NİN AMİGOSU VE 12. ADAMIDIR HEP ALİ PALABIYIK. HALİS ÖZKAHYA VE FIRAT AYDINUS İLE BERABER. .
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EA:ali palabıyık, fırat aydınus, halis özkahya, n. özdemir süper kadro kurdu fb
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ADINIZI YAZIN:Adam gibi mac yoneten yokmu ulen
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LEYLİ LEYLİ YAR:Elle vursun herkes o zaman penaltı çalmak yasak Fener''e karşı madem, fanatiklikten gözünüz kör olmuş sizin.
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