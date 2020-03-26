Aytaç Yalman’ın doktoru ve koruması koronavirüse yakalandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Kara Kuvvetleri eski Komutanı Aytaç Yalman'ın doktoru ve korumasının da Kovid-19'a yakalandığı öğrenildi. Yalman'ın doktoru ve koruması yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybetmesi sonrası cenaze töreni 'kısıtlı' olarak gerçekleştirdi. Prosedür gereği Birinci Ordu Komutanlığı'nda tören yapıldıktan sonra toprağa verilmesi gereken Yalman, virüs taşıdığı gerekçesiyle daha izole bir ortamda toprağa verildi. Salgından dolayı Yalman'ın cenaze töreninin nerede ve ne zaman yapılacağı bilgisi kamuoyuyla paylaşılmamıştı. Törene 1 tuğgeneral ile Yalman'ın 4 yakını katıldı.

YALMAN'IN ÇEVRESİNDEKİ 2 İSİMDE KOVID-19 VAKASI

Öte yandan cenaze töreninin kısıtlı gerçekleştirilmesine rağmen Yalman'ın yakın çevresinde koronavirüs vakasına rastlandığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Aytaç Yalman'ın doktoru ve yakın korumasının yeni tip koronavirüs test sonuçlar pozitif çıktı. İki isim de yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA