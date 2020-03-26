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Aytaç Yalman'ın doktoru ve koruması koronavirüse yakalandı

Yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybeden emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın doktoru ve yakın koruması koronavirüse yakalandı. İki ismin tedavileri başlatılarak yoğun bakıma alındı.

26.03.2020 10:55 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:36

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Kara Kuvvetleri eski Komutanı Aytaç Yalman'ın doktoru ve korumasının da Kovid-19'a yakalandığı öğrenildi. Yalman'ın doktoru ve koruması yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybetmesi sonrası cenaze töreni 'kısıtlı' olarak gerçekleştirdi. Prosedür gereği Birinci Ordu Komutanlığı'nda tören yapıldıktan sonra toprağa verilmesi gereken Yalman, virüs taşıdığı gerekçesiyle daha izole bir ortamda toprağa verildi. Salgından dolayı Yalman'ın cenaze töreninin nerede ve ne zaman yapılacağı bilgisi kamuoyuyla paylaşılmamıştı. Törene 1 tuğgeneral ile Yalman'ın 4 yakını katıldı.

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Öte yandan cenaze töreninin kısıtlı gerçekleştirilmesine rağmen Yalman'ın yakın çevresinde koronavirüs vakasına rastlandığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Aytaç Yalman'ın doktoru ve yakın korumasının yeni tip koronavirüs test sonuçlar pozitif çıktı. İki isim de yoğun bakımda tedavi altına alındı.

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Aytaç Yalman’ın doktoru ve koruması koronavirüse yakalandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Sultan Abdülhamid, Aytaç Yalman, Han, Güncel

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Koronavirüs salgınından hayatını kaybeden Aytaç Yalman'ın doktoru ve koruması koronavirüse yakalandı

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