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Aytaç Yalman'ın doktoru ve koruması korona virüse yakalandı

Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Kara Kuvvetleri eski Komutanı Aytaç Yalman'ın doktoru ve korumasının da korona virüse yakalandığı öğrenildi.

26.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:06
Aytaç Yalman'ın doktoru ve koruması korona virüse yakalandı
Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Kara Kuvvetleri eski Komutanı Aytaç Yalman'ın doktoru ve korumasının da korona virüse yakalandığı öğrenildi. Yalman'ın doktoru ve koruması yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Tedavi gördüğü Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Kara Kuvvetleri eski Komutanı Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koruması ve doktorunun da korona virüse yakalandığı öğrenildi. Aytaç Yalman'ın korona virüs saptanan doktoru ve koruması yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Sultan Abdülhamid, Aytaç Yalman, Han, Güncel

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