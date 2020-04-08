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Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman hayatını kaybetti

KORONAVİRÜSTEN ölen Kara Kuvvetleri eski Komutanı Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman da hayatını kaybetti.

08.04.2020 17:30 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:30
Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman hayatını kaybetti

KORONAVİRÜSTEN ölen Kara Kuvvetleri eski Komutanı Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman da hayatını kaybetti.

Kara Kuvvetleri Komutanı eski komutanı Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, 11 Mart'ta hastalandıktan beş gün sonra hayatını kaybetmişti. Yalman'ın koronavirüs nedeniyle öldüğü ortaya çıkmıştı. 80 yaşında ölen Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman da koronavirüs nedeniyle tedavi görüyordu. Belma Yalman da bugün hayatını kaybetti.


Kaynak: DHA

Etiketler: Aytaç Yalman, Güncel
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