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Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

08.04.2020 18:38 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:39
Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
İSTANBUL - Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Korona virüs nedeniyle 15 Mart'ta hayatını kaybeden eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman da korona virüs nedeniyle tedavi görüyordu. Belma Yalman, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Ayrıca korona virüs nedeniyle tedavi gören Aytaç Yalman'ın korumasının ise hastaneden taburcu olduğu öğrenildi. Aytaç Yalman’ın eşi Belma Yalman korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

Etiketler: Salih Zeki Çolak, Aytaç Yalman, Genel
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