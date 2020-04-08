Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman hayatını kaybetti

KORONAVİRÜSTEN ölen Kara Kuvvetleri eski Komutanı Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da hayatını kaybetti.

Kara Kuvvetleri Komutanı eski komutanı Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, 11 Mart'ta hastalandıktan beş gün sonra hayatını kaybetmişti. Yalman'ın koronavirüs nedeniyle öldüğü ortaya çıkmıştı. 80 yaşında ölen Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüs nedeniyle tedavi görüyordu. Berna Yalman da bugün hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA