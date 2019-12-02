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Aytekin Durmaz'dan anlamlı ziyaret

Balıkesir bölgesinin başarılı hakemi Aytekin Durmaz, Bigadiç'te hayranı olduğu engelli öğrenciyi okulunda ziyaret ederek, süper ligde giydiği hakem formasını hediye etti.

02.12.2019 13:23 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:28Aytekin Durmaz'dan anlamlı ziyaret
bölgesinin başarılı hakemi Aytekin Durmaz, 'te hayranı olduğu engelli öğrenciyi okulunda ziyaret ederek, süper ligde giydiği hakem formasını hediye etti.

Bigadiç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hafif Seviyede Zihinsel Engeliler Sınıfını ziyaret eden Aytekin Durmaz, eğitim gören çocuklarla yakından ilgilendi. Kendisinin hayranı olan Halit Tür'e, uzun yıllar süper lig maçlarında giydiği formasını ve tişörtünü hediye etti. Engelliler sınıfı için de nazar boncuğu hediye etti.

Aytekin Durmaz, "Halit Tür kardeşimizi bizler hakem camiası olarak çok seviyoruz. Kendisi hakem dostu, hakem hayranı. Beni çok sevdiği için ziyaret ettik. Ziyaretimizde bu güzel kardeşlerimizi sevindirebildiysek ne mutlu bize, yeter ki engel zihniyetlerimizde, kalplerimizde vicdanlarımızda olmasın. En büyük engel sevgisizlik. 3 Aralık dünya engelliler gününü kutluyorum" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Balıkesir, Bigadiç, Spor

Kaynak: İHA

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