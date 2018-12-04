Aytekin Şenlikoğlu'ndan Giresunspor'a Ziyaret

04 Aralık 2018 Salı 15:57



04 Aralık 2018 Salı 15:57

AK Parti Giresun Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'u ziyaret etti.Şenlikoğlu, ziyarette, Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ ve yönetim kurulu üyeleriyle sohbet etti.Bozbağ, burada yaptığı konuşmada, ziyaret dolayısıyla Şenlikoğlu ve AK Parti İl Başkanlığı ile Merkez İlçe Teşkilatı üyelerine teşekkür etti.Şenlikoğlu'nun kendisinin tanıdığı ve sevdiği bir arkadaşı olduğunu dile getiren Bozbağ, "Böyle bir yola çıkmış. Allah inşallah şehri temsil etme konusunda herkesin kalbine göre verir. Aytekin beyin şehrin takımını ziyaret etmesi de çok güzel bir şey. İnsanlar zor günlerde sevdiklerini yanında görmek ister." dedi.Aytekin Şenlikoğlu ise şunları kaydetti:"Sayın Başkanımız ve yönetim kurulu, şehrimizin gönlünde, kalbinde ayrı bir yeri olan Giresunspor gibi büyük bir değeri hep birlikte omuz omuza vererek herhangi bir karşılık beklemeden yıllarca omuzladı. Bazen inişler, çıkışlar olabiliyor. Bunlar sporun içerisinde var. Verdiğiniz katkılardan, emeklerden dolayı size ve yönetim kurulunuza teşekkür ederim."