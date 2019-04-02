Aytekin Şenlikoğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Giresun belediye başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu oldu. AK Parti adayı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Giresun belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Giresun belediye başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu ile ilgili seçim sonuçları ve Giresun belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Giresun belediye başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Giresun belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Giresun aday yarışı ve Giresun seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Giresun Seçim Bilgileri

Giresun belediyesi için toplam sandık sayısının 236 olduğu belirlendi.

Giresun belediyesi için açılan sandık sayısının ise 236 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Giresun belediyesi için katılım oranının ise % 82,93 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Giresun toplam seçmen sayısının ise 77.173 olduğu belirlendi.

Giresun belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 64.001 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Giresun Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Giresun belediye başkan adayı olarak gösterilen Aytekin Şenlikoğlu, Giresun yarışında % 48,84 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Aytekin Şenlikoğlu toplamda 30.306 adet oy sayısına ulaştı.

Aytekin Şenlikoğlu Kimdir?

Giresun'da doğan Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Abacıbükü İlkokulu, 1990 yılında da Giresun İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu.

Selçuk Universitesi Hukuk Fakültesi'nden geçiş yaptığı İstanbul Universitesi Hukuk Fakültesi'ni tamamladı.

2001 yılında AK Parti Giresun Kurucu İl Başkan Yardımcısı ve Sosyal İşler Başkanı olarak görev alan Şenlikoğlu, 2004-2006 yıllarında AK Parti İl Başkanlığı görevini yürüttü.

2017 yılında AK Parti Giresun İl Başkanlığına atanan Şenlikoğlu, bu yıl AK Parti Giresun Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.

Şenlikoğlu, evli ve 4 çocuk babası.

AK Parti Giresun belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.