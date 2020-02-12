Aytemiz Alanyaspor: 3-1

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen

GALATASARAY: Muslera - Mariano, Donk, Marcao, Linnes (Dk. 46 Onyekuru), Lemina, Seri (Dk. 82 Sekidika), Ömer Bayram, Emre Akbaba (Dk. 82 Belhanda), Feghouli, Adem Büyük

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona – Baiano (Dk. 62 Onur Bulut) Tzavellas, Caulker, Nsakala, Siopis (Dk. 66 Salih Uçan), Ceyhun Gülselam, Fernandes (Dk. 60 Efecan Karaca), Bakasetas, Djalma, Bammou

GOLLER: Dk. 9 Emre Akbaba, Dk. 55 (Pen.), Dk. 85 Adem Büyük (Galatasaray) – Dk. 30 Bammou (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Adem Büyük, Donk, Feghouli (Galatasaray) - Bakasetas, Salih Uçan, Tzavellas, Marafona (Aytemiz Alanyaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90+5 Mariano (Galatasaray)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray, sahasında Aytemiz Alanyaspor karşısında 3-1'lik galibiyete rağmen, ilk maçta aldığı 2-0'lık mağlubiyetle kupaya veda etti.

9'uncu dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Ömer Bayram'ın ortasına düzgün bir kafa vuruşu yapan Emre Akbaba topu ağlara gönderdi: 1-0

11'inci dakikada gelişen Galatasaray atağında Emre Akbaba'nın ceza sahasına girmeden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

22'nci dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Baiano'nun sağ kanattan yaptığı ortada Junior Fernandes kafayı vuruşunu yaptı ancak top üstten auta dışarı gitti.

27'nci dakikada sol kanattan gelişen konuk takım atağında Fernandes sıfıra indi ve topu ceza alanına çevirdi. Marcao rakibine gelmeden son anda arayı girdi ve meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

28'inci dakikada Aytemiz Alanyaspor sol kanattan geliştirdiği atakta Bakasetas çaprazdan vuruşunu yaptı ancak kaleci Muslera gole izin vermedi.

30'uncu dakikada Aytemiz Alanyaspor beraberliği sağladı. Sol kanatta Fernandes'in savunma arkasına gönderdiği topa Ceyhun Gülselam hareketlendi ve pasını ceza sahasına gönderdi. Topla buluşan Bammou'nun vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.

37'nci dakikada gelişen Galatasaray atağında Lemina ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta kaleci Marafona topu tokatladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

48'inci dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Ömer Bayram'ın ceza sahasına doğru çevirdiği topta Onyekuru vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kale direğinden oyun alanına döndü. Dönen topta Emre Akbaba'nın yaptığı kafa vuruşu da kaleci Marafona'da kaldı.

54'üncü dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Ömer Bayram'ın sol kanattan kullandığı kornerde Bammou ceza sahası içerisinde topa elle müdahale edince hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.

55'inci dakikada penaltı atışında topun başına geçen Adem Büyük, meşin yuvarlak ve kaleci Marafona'yı ayrı köşelere gönderdi: 2-1.

77'nci dakikada gelişen Galatasaray atağında Emre Akbaba'nın pasıyla hareketlenen Seri, ceza sahası dışından sert vurdu. Marafona meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

81'inci dakikada Galatasaray'ın sol kanattan geliştirdiği atakta Onyekuru ortasını yaptı. Ceza sahasında oluşan karambolde son olarak Feghouli'nin yaptığı vuruşta kaleci Marafone topu çeldi ve ardından savunma topu uzaklaştırdı.

85'inci dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Belhanda'nın açtığı ortada arka direkte topla boş durumda buluşan Adem Büyük, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.

90+1'inci dakikada sol kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Fernandes ortayı yaptı. Efecan Karaca ceza sahası içerisinde topu Bakasetas'ın önüne indirdi. Yunan oyuncunun yaptığı vuruşta Fernando Muslera topu kurtardı ve ardından savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

90+5'inci dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Mariano, N'Sakala'ya yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Mücadelede başka gol olmadı ve Galatasaray sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti.

- İstanbul