Aytemiz Alanyaspor, Altuğ Verdi'yi Unutmadı

Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Aytemiz Alanyaspor
sahasında Çaykur Rizespor
'u konuk edecek. Karşılaşma bugün saat 13: 30'da başlayacak. Mücadele öncesinde Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor karşılaşmasında giyecekleri formanın kol kısmında geçtiğimiz günlerde uğradığı silahlı saldırı sonucunda şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi
'nin fotoğrafının yer alacağını açıkladı.
Turuncu- Yeşilli
ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle: "Sırtımızda turuncu formamız, kolumuzda şehidimiz Altuğ Verdi'nin fotoğrafı ile sahada olacağız."
- İstanbul
Çaykur Rizespor,Altuğ Verdi,Aytemiz Alanyaspor
15 Aralık 2018 Cumartesi 10:58