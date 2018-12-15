15 Aralık 2018, 10:58
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Aytemiz Alanyaspor, Altuğ Verdi'yi Unutmadı

Aytemiz Alanyaspor, Altuğ Verdi

Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Karşılaşma bugün saat 13: 30'da başlayacak. Mücadele öncesinde Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor karşılaşmasında giyecekleri formanın kol kısmında geçtiğimiz günlerde uğradığı silahlı saldırı sonucunda şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin fotoğrafının yer alacağını açıkladı.

Turuncu- Yeşilli ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle: "Sırtımızda turuncu formamız, kolumuzda şehidimiz Altuğ Verdi'nin fotoğrafı ile sahada olacağız."

- İstanbul Çaykur Rizespor,Altuğ Verdi,Aytemiz Alanyaspor
15 Aralık 2018 Cumartesi 10:58



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